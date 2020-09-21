Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu.
Galatasaray'ı iç saha avantajıyla favori olarak gösteren iddaa risk yönetimi, sarı-kırmızılı takıma galibiyet oranı olarak 1.90 verdi. Maçın beraberlik oranını 3.10 olarak belirleyen iddaa risk yönetimi, Fenerbahçe'nin galibiyet oranını ise 2.80 olarak değerlendirdi.
1.90 Galatasaray
3.10 Beraberlik
2.80 Fenerbahçe
1.80 Alt
1.60 Üst
1.50 KGV
iddaa risk yönetimi, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranlarını belirledi.
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