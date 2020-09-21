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aksam.com.tr
  • 21 Eylül 2020 Pazartesi 15:25
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 'iddaa' oranları belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 'iddaa' oranları belli oldu

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iddaa risk yönetimi, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranlarını belirledi.

Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu.

Galatasaray'ı iç saha avantajıyla favori olarak gösteren iddaa risk yönetimi, sarı-kırmızılı takıma galibiyet oranı olarak 1.90 verdi. Maçın beraberlik oranını 3.10 olarak belirleyen iddaa risk yönetimi, Fenerbahçe'nin galibiyet oranını ise 2.80 olarak değerlendirdi.

1.90 Galatasaray

3.10 Beraberlik

2.80 Fenerbahçe

1.80 Alt

1.60 Üst

1.50 KGV

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