Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazır

Galatasaray, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını bu akşam gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılarda antrenmanı başkan Mustafa Cengiz ve 2'nci başkan Abdurrahim Albayrak da izledi.

Fener'e kötü haber geldi! Ze Luis, Porto'da kalıyor

Son olarak Aston Villa'dan Mbwana Ally Samatta'yı transfer eden ve forvete kimsenin ismi üzerinde tartışmayacağı bir golcü daha arayan Fenerbahçe'ye kötü haber Portekiz'den geldi. Porto, kadro dışı bıraktığı yıldız futbolcusu Ze Luis'i yeniden kadroya dahil etti ligin başlamasına iki hafta kala lisans çıkarttı. Bu gelişme, Portekiz ekibinin 29 yaşındaki futbolcuyu takımda tutacağı şeklinde yorumlandı.