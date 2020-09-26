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aksam.com.tr
  • 26 Eylül 2020 Cumartesi 20:54
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Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazır

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazır

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AA

Galatasaray, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını bu akşam gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılarda antrenmanı başkan Mustafa Cengiz ve 2'nci başkan Abdurrahim Albayrak da izledi.

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki son idmanın ilk bölümde oyuncular, gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynadı. Sarı-kırmızılılar, ana bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

Kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da antrenmanı izledi. Cengiz ile Albayrak, Fatih Terim ve oyunculara derbi maçta başarı dileklerinde bulundu.

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