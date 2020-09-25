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aksam.com.tr
  • 25 Eylül 2020 Cuma 11:58
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kartlar havada uçuşuyor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kartlar havada uçuşuyor

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Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

İki takımın 42'si Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 53 randevusunda hakemler toplam 42 kırmızı, 309 sarı kart gösterdi.

Rekabetteki son 53 maçta iki takımın futbolcuları 21'er kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda 2'şer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kez kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ve Bruno Alves 2'şer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano ve Deniz Türüç ise birer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

- SON DERBİDE 2 KIRMIZI, 10 SARI KART

İki takım arasında oynanan son müsabakada futbolculara 2 kırmızı ve 10 sarı kart gösterildi.

Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısında Ülker Stadı'nda oynanan ve Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta hakem Halil Umut Meler, 2 takımdan birer futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Galatasaray'dan Belhanda'yı ve Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü kırmızı kartla cezalandıran Halil Umut Meler, derbide 10 futbolcuya da sarı kart gösterdi. Galatasaray'da Ryan Donk, Mariano Filho, Henry Onyekuru, Jean Michael Seri ve Radamel Falcao, Fenerbahçe'de ise Serdar Aziz, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Nabil Dirar ile Mauricio Isla sarı kart gördü.

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