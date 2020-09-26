Galatasaray Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2020 – 2021 Süper Lig sezonunun 3. hafta karşılaşmaları arasında en çok beklenen maçlar arasında dev derbi yer alıyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir?
GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA?
Galatasaray Fenerbahçe derbisinde ilk düdük 27 Eylül 2020 Pazar günü saat 19.00'da çalacak.
GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?
Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Derbi şifreli olarak izlenebilecek.
MAÇI ALİ PALABIYIK YÖNETECEK
Karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Ali Palabıyık, kariyerinde ikinci kez bu iki takımın birbiriyle oynadığı karşılaşmayı yönetecek.
Ali Palabıyık, pazar günü oynanacak derbiyle kariyerinde 5. kez İstanbul'un "Üç büyük" takımı arasındaki bir maçı yönetmiş olacak.
Ankara bölgesi hakemi Palabıyık, ilk derbi heyecanını ise 2016-2017 sezonunun 5. haftasında Vodafone Park'ta yapılan ve 2-2 biten Beşiktaş-Galatasaray maçında yaşadı.
Süper Lig'in 3'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-1 yenildi.
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Sezon öncesi Bolu'da planlanan kampı iptal eden Fatih Terim, takımı Florya'da tuttu. Oyuncularının sessiz maçlara alışması için sık sık çift kale maç yaptıran İmparator, tesis çalışanlarını bile dışarı çıkarıp içeride sadece kuş sesine imkân tanıdı.
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İzolasyon süreci biten ve takımın başına dönen Beşiktaş Teknik Direktörü, cuma günü yapılan idmanda "Ne olursa olsun Rio Ave elenmeyecek bir takım değildi. Burası Beşiktaş. Bir an önce toparlanın" dedi.