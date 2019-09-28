Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz beraber kaldı

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Mücadelenin ilk 20 dakikalık bölümünde Fenerbahçe etkili olurken, bu bölümde yakaladığı iki fırsatı değerlendiremedi. Galatasaray, 20 ila 30. dakikalar arası kontrolü aldığı aralıkta, Mario Lemina ile iki kez gole yaklaştı ancak Altay'ı aşamadı. Fenerbahçe, 41. dakikada Tolga Ciğerci ile gole yaklaştı.

Galatasaray'ın 50. dakikada Falcao ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Ev sahibi ekibin 54. dakikada penaltı beklediği pozisyonda VAR uyarısıyla incelemeye giden Cüneyt Çakır, pozisyon öncesinde Ryan Babel'in elle oynadığına hükmetti.

Her iki takımın da zaman zaman oyunun kontrolünü aldığı ancak risk almaktan kaçındığı dev derbi başladığı gibi golsüz noktalandı.

Bu sonucun ardından Galatasaray 9 puana, Fenerbahçe ise 11 puana yükseldi.

Galatasaray, gelecek hafta Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

FATİH TERİM'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 5. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, geçen haftaya göre kadroda önemli değişikliklerle zorlu mücadeleye çıktı.

Teknik direktör Fatih Terim'in geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev verdiği Florin Andone ile Jean Michael Seri derbi maçın kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılı ekipte bu oyuncuların yerine Radamel Falcao ile Mario Lemina ilk 11'de görev yaptı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde ilk 11'de şans bulan Şener Özbayraklı, Adem Büyük ve Ömer Bayram ise Fenerbahçe karşısında yedek soyundu. Galatasaray'da bu üç oyuncunun yerine ise Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Mariano Filho şans buldu. Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Ryan Donk, Jimmy Durmaz ve Emre Mor yedek soyundu.

FENERBAHÇE 11'İNDE SON 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 6. haftasındaki Galatasaray derbisinde, takımının son oynadığı maça göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

Son maçında geçen hafta MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen sarı-lacivertliler, 3 değişiklikle derbiye çıktı.

Son maça ilk 11'de başlayan isimlerden, Garry Rodrigues sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Adil Rami ve Deniz Türüç de yedek kulübesinde oturdu. Bu isimlerin yerine Ersun Yanal, sakatlıkları geçen Emre Belözoğlu ve Mauricio Isla ile Jailson'u oynattı.

BELHANDA MASKEYLE OYNADI

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile yaptığı karşılaşmada yüzüne darbe alan ve çenesi kırılan Belhanda, derbi mücadelesinde maskeyle görev yaptı.

Sakatlığı nedeniyle geçen hafta kadroda bulunmayan Belhanda, hafta içindeki antrenmanlarda da aynı şekilde çalışmalara katılmıştı.

ISLA, 40 GÜN SONRA İLK 11'DE

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Şilili futbolcu Isla, 40 gün sonra ilk 11'e döndü.

Bu sezon sadece sezonun ilk maçı olan Gazişehir Gaziantep karşısında forma giyen Isla, Galatasaray derbisiyle formasını aldı.

Isla'nın, Gazişehir Gaziantep mücadelesi sonrasında gerçekleştirilen antrenman sırasında bacak üst ön kasında kısmi yırtık tespit edilmişti.

DERBİDE İLK KEZ OYNADILAR

Galatasaray'da ilk 11'de sahaya çıkan Falcao, Babel, Nzonzi, Lemina ve Marcao ilk kez Fenerbahçe derbisinde oynamanın heyecanını yaşadı.

Falcao, Babel, Nzonzi ve Lemina bu sezon başında transfer edilirken, 2018-2019'un devre arasında kadroya dahil edilen Luyindama ile Marcao cezaları nedeniyle geçen sezonki derbi maçta görev alamamıştı.

TERİM VE YARDIMCILARI, YİNE TRİBÜNDE

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezalarından dolayı yine tribünden maçı takip etti.

İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklama nedeniyle 4 maç ceza alan ve sonrasında bu cezası 3 karşılaşmaya inen Terim, Fenerbahçe derbisinde de takımının başında sahaya çıkamadı. Terim, cezasını bu müsabakayla tamamlamış oldu.

Aynı karşılaşmada 3 maç ceza alan Ümit Davala da son kez tribünde bulundu. Galatasaray'ın bir diğer yardımcı antrenörü Hasan Şaş ise geçen sezonun 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçının ardından 8 maç ceza almıştı.

Galatasaray taraftarlarının Fatih Terim maskeleri takarak tecrübeli teknik adama destek verdiği görüldü.

Geçen iki haftada olduğu gibi Fenerbahçe derbisinde de Galatasaray'ın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer aldı.

FENERBAHÇE, İLK DAKİKADA TEHLİKELİ GELDİ

Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlayan müsabakada ilk dakikalarda konrolü de sarı lacivertli ekip aldı. Henüz ilk dakika içerisinde Fenerbahçe, Galatasaray kalesine etkili geldi. Sağ kanatta topu rakibinden çalan Muriqi pasını Ozan'a verdi. Ozan son çizgiye inmeden ortasını ön direğe doğru gönderdi ancak savunmada Luyindama, kritik bir müdahaleyle topu karşıladı.

Galatasaray yarı alanında paslarla oyunu kontrol eden Fenerbahçe, 4. dakikada Tolga Ciğerci ile bir gol fırsatı yakaladı. Max Kruse'nin pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Tolga Ciğerci sağ ayağının içi ile kaleyi düşündü ancak top doğrudan Muslera'nın üzerine gitti.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın daha tedbirli olduğ ilk 20 dakikalık bölümde oyunun kontrolünü sağlamış olsa da, bu üstünlüğünü pozisyona dönüştüremedi.

GALATASARAY, LEMINA İLE 2 KEZ ETKİLİ OLDU

Sık sık faul düdükleriyle temposu düşen maça, ilk 20 dakikanın ardından Galatasaray da ortak oldu.

22. dakikada Galatasaray, ilk şutunu çekti ve gole yaklaştı. Babel'in pası ile Lemina ceza yayı sol tarafında topla buluştu. Gabonlu orta saha oyuncusu, yerden çok sert vurdu ancak Altay sol köşeye uzanarak son anda topu kornere çeldi.

7 dakika sonra Galatasaray, bir kez daha Lemina ile gole çok yaklaştı. Falcao'nun topuk pası ile ceza yayı içinde topu önünde bulan Lemina sol ayağının dışı ile yerden falsolu bir vuruş yaptı ancak Altay sol köşeye uzanarak gole izin vermedi.

İLK YARIM SAATTEN SONRA TEMPO DÜŞTÜ

30. dakikadan sonra Galatasaray, kısa paslar ile oyunun kontrolünü aldı. Fenerbahçe ise maçın ilk 20 dakikasında yaptığı tempodan sonra oyunu daha geride kabul etmeye başladı. Mücadele, 30. dakikadan 40. dakikaya kadar faul düdükleri ve pas hatalarıyla geçildi.

41. dakikada Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile gole yaklaştı. Emre havadan uzun pasını ceza sahası içi sol çaprazına doğru hareketlenen Muriqi'ye gönderdi. Vedat'ın bıraktığı topu Tolga Ciğerci kontrol ediyor. Tolda sağ ayağının içi ile şık bir vuruş yaptı ancak top, sağ kale direğinin hemen yanından dışarı giti.

İlk yarının kalan bölümünde başka bir aksiyon olmadı ve dev derbinin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

FALCAO FİLELERİ HAVALANDIRDI AMA BAYRAK HAVADA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ikinci yarının başında Mauricio Isla'nın yerine Deniz Türüç'ü oyuna aldı ve Ozan Tufan'ı tekrar sağ beke çekti.

İkinci yarının ilk bölümünde iki takım da orta sahada çok top kaybı yaptı.

İlk arka arkaya paslar yapan ve organize bir atak yapan Galatasaray, 50. dakikada fileleri havalandırdı ancak yardımcı hakem Bahattin Duran, ofsayt gerekçesiyle bayrağını havaya kaldırdı. Mariano'nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazından içeri giren Falcao, sol köşeye sert vurdu ancak gol geçersiz sayıldı.

G.SARAY PENALTI BEKLEDİ, VAR'DAN 'EL' ÇIKTI

Galatasaray, 54. dakikada Luiz Gustavo'nun penaltı noktası üzerinde Mario Lemina'ya faul yaptığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Cüneyt Çakır, gelen itirazlar üzerine VAR'ı beklediğini aktardı. VAR'dan gelen uyarı üzerine monitöre incelemeye giden Çakır, pozisyon öncesinde Ryan Babel'in elle oynadığını belirterek Fenerbahçe lehine endirekt serbest vuruş verdi.

FALCAO VURACAKKEN SON ANDA JAILSON

Galatasaray'da ilk oyuncu değişikliği 59. dakikada geldi. Mario Lemina oyundan alınırken, yerine Ömer Bayram dahil oldu.

60. dakikada Galatasaray etkili geldi. Ryan Babel'in ara pası ile sol çaprazda topla buluşan Ömer Bayram, yerden sert bir orta yaptı. Top Falcao'ya gelmeden hemen önce Jailson, kritik bir müdahaleyle topu uzaklaştırdı.

GALATASARAY KONTROLÜ SAĞLADI

Galatasaray, 60'dan 75'e kadar olan bölümde oyunun kontrolünü sağladı. Fenerbahçe ise pas yapmakta zorlandığı için ilk yarıdaki organize ataklarını yapamadı. Galatasaray ise Fenerbahçe savunmasını aşmakta güçlük yaşadı.

Oyunun dar alana sıkışması sonrası Galatasaray teknik heyeti, günün etkisiz isimlerinden Sofiane Feghouli'yi çıkartarak 68. dakikada Emre Mor'u oyuna aldı.

SON BÖLÜMDE SKOR DEĞİŞMEDİ

70. dakikadan sonra her iki takım da zaman zaman oyunun kontrolünü alsa da savunma güvenliğini ön plana alarak oynadı. Duran toplarla gol arayan iki devin mücadelesi, başladığı gibi golsüz noktalandı.

(Sporx)