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  3. Galatasaray Fenerbahçe bilet fiyatları 2019 ne kadar? Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?

Galatasaray Fenerbahçe bilet fiyatları 2019 ne kadar? Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?

Galatasaray Fenerbahçe bilet fiyatları 2019 ne kadar" Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman"

Galatasaray Fenerbahçe bilet fiyatları bugün satışa sunuluyor. Galatasaray Fenerbahçe derbisine sayılı günler kala bilet fiyatları belli oldu. Galatasaray Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Kombine sahipleri gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için Galatasaray'a devredebilecek. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, bilet fiyatları ne kadar? diye merak edenler için yanıtı haberimizde sizlerle..

 

Galatasaray Fenerbahçe bilet fiyatları belli oldu.  Galatasaray Fenerbahçe derbisi bilet fiyatları arama motorunda yoğun olarak araştırılıyordu. Süper Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray kendi evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Maçı büyük bir heyecanla bekleyen taraftarlar bilet fiyatlarını merak ediyor. Bilet satışları, bugün saat 11.00'den itibaren GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olacak.  Galatasaray Fenerbahçe derbisi bilet fiyatları ne kadar? diye merak edenler için yanıtı haberimizde sizlerle..

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray Fenerbahçe maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00’de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Maçın hakemi henüz belli olmazken mücadele beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

BİLET SATIŞI BUGÜN SAAT 11'DE BAŞLAYACAK

Bilet satışları, bugün saat 11.00'den itibaren GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olacak. 26 Eylül Perşembe günü sadece GS logolu passolig kartlarına satışı yapılacak biletleri, 27 Eylül Cuma günü ise Fenerbahçe kartı dışında tüm passolig kart sahipleri temin edebilecek.

GALATASARAY FENERBAHÇE BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1: 1.500 lira

Kategori 2: 1.300 lira

Kategori 3: 1.200 lira

Kategori 4: 1.200 lira

Kategori 5: 1.000 lira

Kategori 6: 800 lira

Kategori 7: 600 lira

Kategori 8: 400 lira

Kategori 9: 350 lira

Kategori 10: 225 lira

Kategori 11: 200 lira

Kategori 12 (Misafir takım): 200 lira

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