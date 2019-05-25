Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray, Fatih Terim'le çalışmak isteyen Gökhan Töre ile masaya oturuyor

Galatasaray, Fatih Terim'le çalışmak isteyen Gökhan Töre ile masaya oturuyor

Galatasaray, Fatih Terim'le çalışmak isteyen Gökhan Töre ile masaya oturuyor

Sinan Gümüş’le yollarını ayıracak olan Galatasaray, gelecek hafta Gökhan Töre ile masaya oturacak.

Babel'le transfere başlayan şampiyon G.Saray'ın ikinci takviyesi sağ bekine oldu. F.Bahçe ile sözleşmesini uzatmayan Şener Özbayraklı, sarı-kırmızılı kulübe 3 yıllık imza attı. Beşiktaş başta olmak üzere birçok takımın transfer listesinde bulunan Şener, "G.Saray'la anlaştım" diyerek diğer teklifleri reddetti. Fenerbahçe'de 1.1 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki milli sağ bekin G.Saray'daki ücreti daha düşük ve TL cinsinden olacak. Emre Taşdemir ve Ömer Bayram gibi iki sol beki bulunan Fatih Terim, Şener'le sağ bekte de yerli alternatife sahip oldu.

GÖKHAN TÖRE, FATİH TERİM'İ ÇOK İSTİYOR

Sinan Gümüş'ün sözleşmesini uzatmayan G.Saray'ın önümüzdeki hafta Gökhan Töre ile masaya oturacağı ortaya çıktı. Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan gurbetçi oyuncu, sakatlığı hakkında birinci ağızdan bilgi verecek ve Galatasaraylı yetkilileri 1+1 yılı opsiyonlu sözleşme için ikna etmeye çalışacak. Transferinde önceliği sarı-kırmızılı kulübe veren Gökhan Töre, kendisine Milli Takım'da görev yaptığı dönemde sahip çıkan Fatih Terim'le çalışmayı çok istiyor.

(Sabah)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kaldığı otelin geceliği 10 bin TL
Oğlunu dövdüğü için Taha Tatlıcı'yı bıçakladığını söyleyen Günay Musayeva ağız değiştirdi
Murat Arkın'dan o paylaşımlara sert tepki!
Tülin Özen sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Hadise'nin kardeşi Alman futbolcuya kafayı taktı
Diyarbakır´da deri kapaklı, papirüs kağıdına yazılı, 36 sayfadan oluşan dini motifli kitap bulundu.

Diyarbakır´da Bin 400 Yıllık Kitap Bulundu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Game of Thrones karakterlerinin 8 sezon sonundaki değişimleri

Haftanın fotoğrafları (24 Mayıs 2019)