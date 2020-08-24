Galatasaray, Fatih Terim'in onay vermesi halinde Johan Carbonero'yu transfer edecek

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao transferi sonrası bir başka Kolombiyalı Lerma'nın peşine düşen Galatasaray'a menajerlerin, bu ülkeden başka bir oyuncu önerdikleri öğrenildi. Kolombiya'nın Once Caldas takımında forma giyen 21 yaşındaki Johan Carbonero için teknik direktör Fatih Terim'in cevabının beklendiği ifade edildi.
TEKNİK, HIZLI, KUVVETLİ
Henüz 21 yaşında olan ve ülkesinin A Milli Takımı'na da seçilmesi beklenen Carbonero, sağ kanatta forma giyiyor. Tekniği ve hızının yanı sıra güçlü bir oyuncu olarak da tanıtılan oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
Bonservis bedeli 1.5 milyon Euro olan bu futbolcuya onay verilmesi halinde, Aslan'ın satın alma opsiyonlu kiralık olarak bu transferi bitirebileceği konuşuluyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun fikstür çekim tarihlerini açıkladı.
Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski savunmacısı Marcelo Guedes'e teklif götürdü. Sarı-Lacivertliler, Lyon ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Brezilyalıya 2+1 yıldan senelik 2 milyon euronun üzerinde cazip bir teklif sundu. Tecrübeli stoper ise bu teklife “Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım. Ne Beşiktaş kulübünü ne de taraftarlarını hayal kırıklığına uğratamam” cevabını verdi.
Sao Paulo ile sözleşmesini sürpriz şekilde fesheden Brezilyalı yıldız Alexandre Pato, menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Avrupa'ya dönmek isteyen 30 yaşındaki forvetin menajeri, Erdal Torunoğulları'nı arayarak ‘Pato'yu ister misiniz?' diye sordu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın olumlu dönüş yapması halinde transfer için devreye girilecek.
Kolombiya ekiplerinden Once Caldas'ta forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat Johan Carbonero, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Tekniği, sürati ve kuvvetiyle öne çıkan Kolombiyalı futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'in onay vermesi halinde satın alma opsiyonuyla kiralanacak.
Fenerbahçe ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Alper Potuk, Göztepe'ye transfer oluyor.
Forvet hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Almanya 2. Lig ekibi Darmstadt'da forma giyen Serdar Dursun ile anlaşma sağladı. Bordo-Mavililer, Alman ekibine ise 600 bin euro önerdi. Transferin bitmesi an meselesi.