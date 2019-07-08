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Galatasaray, Fatih Terim'in maaşını açıkladı

Galatasaray, Fatih Terim'in maaşını açıkladı

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ile daha önce imzalanan 2+3 yıllık sözleşmenin detaylarını KAP'a bildirdi.

Buna göre Fatih Terim'e yıllık 18 milyon Türk Lirası garanti ücret verilecek. Öte yandan 3 yıllık opsiyon sırasında iki taraf tekrar görüşerek sözleşme uzatma ve ücret konusunda yeni anlaşmalar yapabilecek.

GALATASARAY'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA

"16.10.2018 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz üzere Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim ile imzalanan sözleşmemizin içerdiği şartlar ve meblağların detayı aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında, Şirketimiz tarafından Teknik Direktöre ödenecek sezonluk ücret, 18.000.000-TL (on sekiz milyon Türk Lirası) dir.

Tarafların karşılıklı olarak mutabık kalması halinde ve ücretleri taraflarca kararlaştırılmak suretiyle 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için sözleşme uzatma opsiyonu bulunmaktadır."

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