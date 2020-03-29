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  • Galatasaray, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda 4 futbolcusuyla yeni sözleşme imzalıyor
  • 29 Mart 2020 Pazar 09:45
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  • 29 Mart 2020 Pazar 09:45

Galatasaray, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda 4 futbolcusuyla yeni sözleşme imzalıyor

Galatasaray, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda 4 futbolcusuyla yeni sözleşme imzalıyor

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Koronavirüs salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen aranın ardından Galatasaray'da 4 imza birden atılacak. Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Ryan Donk, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük ile yeni sözleşme yapacak.

Galatasaray’da dörtlü imza yolda. Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen ara sona erdiğinde, Sarı-Kırmızılılar’ın kadro planlaması kaldığı erden devam edecek. Bu doğrultuda kendilerine görev verildiğinde yerine en iyi şekilde getiren tecrübeli isimlerle yeni sözleşmeler yapılacağı öğrenildi. Bu isimlerin başında Ryan Donk (33), Emre Akbaba (27), Ömer Bayram (28) ve Adem Büyük (32) geliyor. Fatih hocanın, bu dört oyuncunun sözleşme şartlarında değişiklik yapılmasını istediği ve yaşlarına göre dengeli bir süre karşılığında kontratlarının uzatılması talebini yönetime ilettiği öğrenildi.

MAAŞLAR TL İLE

Donk’un mukavelesi sezon sonunda bitiyor. Yıllık 1 milyon 850 bin Euro garanti ücret karşılığında oynayan Hollandalı futbolcunun maaşı düşürülecek, teklif 1+1 yıllık olacak. Sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan Emre Akbaba’nın, 1 milyon 750 bin Euro olan yıllık ücreti ciddi oranda geriye çekilerek Türk Lirası’na çevrilecek.

İNDİRİM YAPILACAK

Kulübüyle 1 yıllık daha mukavelesi bulunan Adem Büyük’ün, seneye 4 milyon TL olması gereken maaşında da indirim yapılacak ve süresi 1+1 yıl daha uzatılacak. 1 yıl sözleşmesi kalan bir diğer isim Ömer Bayram’ın yıllık 400 bin Euro olan maaşı da Türk Lirası’na çevrilecek ve yeni mukavele 2 veya 3 yıllık olacak.

(Fanatik)

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