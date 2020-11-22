Galatasaray Fatih Terim'in hayran kaldığı ismi alıyor

Yaz transfer döneminde beklenen takviyeleri yapamadığı için eleştirilen sarı-kırmızılı yönetim, devre arası için kolları sıvadı. Yönetim, Fatih Terim'in çok beğendiği Uruguaylı futbolcuyu almak için harekete geçti.

Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da hareketlilik bitmiyor. Sezona hızlı bir giriş yapan Cimbom, ligde üst üste puan kayıpları yaşamış ve UEFA Avrupa Ligi'ne de play-off turunda veda etmişti. Alınan kötü sonuçların ardından yönetim ile teknik direktör Fatih Terim arasında kriz yaşanmış ve taraflar arasında gerçekleştirilen toplantı sonrası barış sağlanmıştı.

Yönetim ile Terim arasındaki gerginliğin çözüme kavuşmasının ardından ligde yakaladığı galibiyet serisiyle yeniden zirve yarışına ortak olan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Yönetim kurulu, aralık ayında seçime gitme kararı almasına rağmen teknik direktör Fatih Terim ve yardımcıları transfer çalışmalarına ara vermedi.

Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre daha durgun bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, ocak ayında yapacağı takviyelerle adından sıkça söz ettirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

DE LA CRUZ'A YAKIN TAKİP

Fotomaç Gazetesi'nin haberine göre, milli arada boş durmayan Fatih Terim, Kolombiya-Uruguay maçında De La Cruz'u yakından takip etti. 23 yaşındaki futbolcu gelişime açık görülürken sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da cazip bulundu. Falcao ve Muslera'nın sakatlıkları nedeniyle forma giyemedikleri maçı Uruguay 3-0 kazanırken De La Cruz, ilk 11'de forma giydi ve 45 dakika oynadı.

TERİM HAYRAN KALDI

Fatih Terim'in Uruguaylı futbolcuya hayran kaldığı ve transferi için olumlu rapor verdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıları De La Cruz transferi için önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

TAKIMDAKİ 3. URUGUAYLI OLACAK

23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a transfer olması halinde Fernando Muslera ve Marcelo Saracchi'nin ardından takımdaki 3. Uruguaylı futbolcu olacak.

DE LA CRUZ KİMDİR?

Tam adı Diego Nicolas De La Cruz Arcosa olan futbolcu, 1 Haziran 1997 tarihinde Uruguay'ın Montevideo kentinde dünyaya geldi. Ülkesinin Cohami ve Liverpool FC Montevideo kulüplerinin altyapısında forma giyen Uruguaylı futbolcu, 2015 yılında Liverpool FC Montevideo ile profesyonel sözleşme imzaladı. Uruguay ekibinde başarılı bir performans sergileyen 23 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında 2.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Arjantin'in köklü kulüplerinden River Plate'e transfer oldu. Asıl mevkisi 10 numara olan ve merkez orta saha ile sol kanatta da oynayabilen 23 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıktığı 121 maçta 21 gol ve 25 asist kaydetti.