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  3. Galatasaray, Fatih Terim'in bizzat istediği Tolga Zengin için girişimlere başladı

Galatasaray, Fatih Terim'in bizzat istediği Tolga Zengin için girişimlere başladı

Galatasaray, Fatih Terim'in bizzat istediği Tolga Zengin için girişimlere başladı

Fernando Muslera’ya yedek arayan Galatasaray, Fatih Terim’in bizzat istediği Tolga Zengin’i transfer etmek için girişimlere başladı.

Galatasaray'dan transfer sürprizi! Cimbom, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı kaleci Tolga Zengin'i transfer etmek için düğmeye bastı.

MUSLERA'NIN YEDEĞİ OLACAK

Teknik direktör Fatih Terim'in, 35 yaşındaki tecrübeli file bekçisini bizzat istediği kaydedildi. Terim, gelecek sezon Muslera'nın arkasında tecrübeli bir oyuncu görmek istiyor.

BU SEZON LİGDE 3 MAÇA ÇIKTI

Tolga Zengin, Beşiktaş formasıyla çıktığı 128 müsabakada kalesinde 121 gol gördü. Tecrübeli kaleci, bu sezon ligde sadece ilk 2 haftada oynanan Akihsaspor ve Erzurumspor maçları ile ligin 12. haftasında oynanan Sivasspor maçında forma şansı bulabildi.

(TRT Spor)

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