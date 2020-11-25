Galatasaray, Fatih Öztürk ile yollarını ayırma kararı aldı

Geçen sezon Galatasaray'ın as kalecisi Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından kaleyi Okan Kocuk devralmıştı ancak Okan'ın performansı teknik heyeti mutlu etmedi. Bu gelişmenin ardından yeni sezon için Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk, sarı kırmızılı takımın kadrosuna dahil edildi.
DEVRE ARASI YA DA SEZON SONUNDA YOLLAR AYRILACAK
Bu sezon beşinci defa ceza sahası dışından gol yiyen tecrübeli file Fatih'in, Okan'ın yeni testinin sorunsuz çıkması halinde tekrar kulübeye çekilmesi bekleniyor. Ara transferde veya sezon sonunda da Fatih Öztürk'le yolların ayrılacağı öğrenildi.
Sarı kırmızılı forma ile bu sezon çıktığı 9 maçta 8 gol yiyen Fatih Öztürk, teknik heyetin beklentilerini karşılayamadı.
Galatasaray'ın tartışılan kalecisi Fatih Öztürk'le ilgili çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılıların teknik ekibinin, kendilerine önerilen Tim Krul'un yerine tercihini yerli kaleciden yana kullandığı öğrenildi. Hollandalı eldiven bu sezon Norwich ile çıktığı 12 maçın 5'inde gol yemedi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, maç sonuna ilave edilen dakikaya itirazı haklı çıktı. Öyle ki mücadele oynanmayan süre 10 dakika 42 saniye idi.
Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, yedeklerin performansından memnun kalmadı. Ocakta ve sezon sonunda büyük bir operasyon var.
Teknik Direktör Erol Bulut, ilk 11'ini kurarken kaleci Altay, stoper Tisserand ve orta sahada Luiz Gustavo'dan vazgeçmek istemiyor. Adeta sarı-lacivertli takımın omurgasını oluşturan ve formayı tamamen kapan bu futbolcuların şu an için herhangi bir alternatifi bulunmuyor.
Beşiktaş'ta derbi öncesi stoper hattındaki sorunlar devam ediyor. Sakatlığı bulunan Welinton dev maçta forma giyemeyecek. İzolasyon süreci henüz bitmeyen Vida da büyük olasılıkla Kadıköy'de görev yapamayacak.
Arsenal'in 40 milyon euroyu gözden çıkardığı milli futbolcumuzla ilgili menajeri Adem Cebeci, "Net rakamı ben veremem. Ancak bence ona paha biçilemez." dedi.