Galatasaray, Fatih Öztürk ile yollarını ayırma kararı aldı

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Taraftarları çıldırtacak detay yeni ortaya çıktı Taraftarları çıldırtacak detay yeni ortaya çıktı Galatasaray'ın tartışılan kalecisi Fatih Öztürk'le ilgili çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılıların teknik ekibinin, kendilerine önerilen Tim Krul'un yerine tercihini yerli kaleciden yana kullandığı öğrenildi. Hollandalı eldiven bu sezon Norwich ile çıktığı 12 maçın 5'inde gol yemedi.

Fatih Terim maç sonu isyanında haklı çıktı Fatih Terim maç sonu isyanında haklı çıktı Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, maç sonuna ilave edilen dakikaya itirazı haklı çıktı. Öyle ki mücadele oynanmayan süre 10 dakika 42 saniye idi.

Karantinada kıyım var Karantinada kıyım var Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, yedeklerin performansından memnun kalmadı. Ocakta ve sezon sonunda büyük bir operasyon var.

İşte Erol Bulut'un 'en sağlam adamları' İşte Erol Bulut'un 'en sağlam adamları' Teknik Direktör Erol Bulut, ilk 11'ini kurarken kaleci Altay, stoper Tisserand ve orta sahada Luiz Gustavo'dan vazgeçmek istemiyor. Adeta sarı-lacivertli takımın omurgasını oluşturan ve formayı tamamen kapan bu futbolcuların şu an için herhangi bir alternatifi bulunmuyor.

Beşiktaş'a derbi öncesi iki kötü haber Beşiktaş'a derbi öncesi iki kötü haber Beşiktaş'ta derbi öncesi stoper hattındaki sorunlar devam ediyor. Sakatlığı bulunan Welinton dev maçta forma giyemeyecek. İzolasyon süreci henüz bitmeyen Vida da büyük olasılıkla Kadıköy'de görev yapamayacak.