Galatasaray Falcao'yu bekliyor

Radamel Falcao transferini bitirmek için çabalayan Galatasaray, çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Kolombiyalı golcü ile anlaşan sarı kırmızılılar, Monaco kulübünü ikna etmeye çalışıyor.
Yönetim, Fransız ekibinin cumartesi günü Sampdoria ile oynayacağı son hazırlık maçından önce transferi sonlandırmak istiyor.
Galatasaray, 11 Ağustos’ta Fiorentina ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasına Falcao ile çıkmayı hedefliyor.
Monaco'nun kampına katılan Kolombiyalı yıldızın transfer durumu ülkesinde de merak konusu.
Galatasaray'ın Falcao'ya yıllık 5 milyon euro önerdiği ve transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı belirtildi.
Tecrübeli golcünün yüksek maliyeti nedeniyle Roma kulübünün de bu transferden vazgeçtiği ifade edildi.
(TRT Spor)
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