Galatasaray Falcao'da, Saracchi'de düştüğü hatayı tekrarlamayacak

Takımla çalışmalara başlayan Radamel Falcao, Yeni Malatya maçında ilk 11'de oynamak istiyor ama sahalara döner dönmez sakatlanan Saracchi'den ağzı yanan Galatasaray teknik heyeti, Kolombiyalı yıldızı Fenerbahçe derbisine saklayacak.

U19 takımıyla yapılan hazırlık maçında forma giyen Falcao, pazar günkü Yeni Malatya sınavında da kadroya dahil edilecek. Falcao, Malatya maçında 15-20 dakika oynatılabilir.

Ligde şu ana kadar 9 maçta sahaya çıkan ve 10 isabetli şutu olan Falcao, 5 kez ağları havalandırdı.

(Sabah)