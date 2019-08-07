Galatasaray Falcao için tüm ayrıntıları hallediyor

Yıldız futbolcu için kızının özel okulundan, eşinin Latin yardımcısına kadar tüm ayrıntılar düşünüldü.
Galatasaray, taraftarların takımda görmeyi çok istediği Radamel Falcao'nun gelişi için tüm engelleri bir bir ortadan kaldırıyor.
Kızı için özel bir okula ön kayıt yapıldı. Küçük kızın dadısı ve eşi Lorelei'ye yardımcı olacak Türkçe bilen Latin yardımcı Fransa'ya gönderildi ve aileyle tanıştırıldı. Sadece Falcao değil, eşi ve kızları da artık İstanbul'da yaşamaya hazır hale geldi. Artık imzalar için 'bonservis' diye tutturan Monaco'nun onayı bekleniyor.
İLK SENENİN MAAŞI PEŞİN
Ayrıca Radamel Falcao, Galatasaray'a olası imzası sonrası büyük bir paraya anında kavuşmuş olacak. Öyle ki sarı kırmızılı ekip, Kolombiyalı yıldızın imzası üzerine ilk sezonun maaşı olan 5 milyon Euro'yu direkt olarak Falcao'nun banka hesabına havale edecek.
(Fotomaç)
Monaco, Galatasaray’ın peşinde olduğu Kolombiyalı golcünün yerine Romalı forveti almak için harekete geçti. Dzeko, Fransız kulübüne transfer olursa, Falcao için engel kalmayacak.
Fenerbahçe, Kurban Bayramı öncesinde Kolarov ve Zanka transferlerini bitirerek taraftarına çifte sevinç yaşatmayı hedefliyor. İki oyuncunun da Cuma gününe kadar İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray, transferde hareketli günler geçirmeye devam ediyor.
Fransız basını, Marsilya'nın Luiz Gustavo, Morgan Sanson ve Florian Thavuin'den en az birini göndereceğini yazarken Fenerbahçe, Villas-Boas'ın vereceği kararı bekliyor.
Boşnak oyuncu için Bologna cazip bir öneriyle Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Ancak Başkan Fikret Orman, Avcı'nın sistemini bozmamak adına teklifi geri çevirdi.
Galatasaray Radamel Falcao'nun transferiyle ilgili tüm ayrıntıları bir bir gideriyor. Yıldız oyuncunun kızının özel okulundan, eşinin Latin yardımcısına kadar her şey tamam.
30 yaşındaki tecrübeli ismi kadrosuna katan Fikret Orman kendi dönemindeki 17. stoper transferine imza attı. Bu 17 transfer için toplam 17 milyon 50 bin euroluk bonservis bedeli ödedi. Stoper satışlarında ise 29 milyon 800 bin euroluk müthiş bir gelir elde etti.