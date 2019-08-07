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aksam.com.tr
  • 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:42
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  • 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:47

Galatasaray Falcao için tüm ayrıntıları hallediyor

Galatasaray Falcao için tüm ayrıntıları hallediyor

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Galatasaray Radamel Falcao'nun transferiyle ilgili tüm ayrıntıları bir bir gideriyor. Yıldız oyuncunun kızının özel okulundan, eşinin Latin yardımcısına kadar her şey tamam.

Yıldız futbolcu için kızının özel okulundan, eşinin Latin yardımcısına kadar tüm ayrıntılar düşünüldü.

Galatasaray, taraftarların takımda görmeyi çok istediği Radamel Falcao'nun gelişi için tüm engelleri bir bir ortadan kaldırıyor.

Kızı için özel bir okula ön kayıt yapıldı. Küçük kızın dadısı ve eşi Lorelei'ye yardımcı olacak Türkçe bilen Latin yardımcı Fransa'ya gönderildi ve aileyle tanıştırıldı. Sadece Falcao değil, eşi ve kızları da artık İstanbul'da yaşamaya hazır hale geldi. Artık imzalar için 'bonservis' diye tutturan Monaco'nun onayı bekleniyor.

İLK SENENİN MAAŞI PEŞİN

Ayrıca Radamel Falcao, Galatasaray'a olası imzası sonrası büyük bir paraya anında kavuşmuş olacak. Öyle ki sarı kırmızılı ekip, Kolombiyalı yıldızın imzası üzerine ilk sezonun maaşı olan 5 milyon Euro'yu direkt olarak Falcao'nun banka hesabına havale edecek.

(Fotomaç)

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