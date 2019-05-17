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Galatasaray ezeli rakipleriyle farkı açabilir

Galatasaray ezeli rakipleriyle farkı açabilir

Galatasaray, ligde de mutlu sona ulaşırsa şampiyonluk farkı ezeli rakipleri F.Bahçe ile 3'e, Beşiktaş ile 7'ye çıkacak. 500 milyon lira kazanacak olan Aslan oturmuş kadrosu ve Terim farkıyla yeni sezonun da en büyük favorisi olacak.

Akhisar'ı yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray şimdi sezonun ikinci finaline yani Başakşehir maçına bileniyor... Pazar günü 50 bin taraftarının karşısında rakibini devirmesi halinde 22. şampiyonluğunu ilan edecek olan Sarı- Kırmızılılar sadece bir kupa kaldırmayacak, ezeli rakiplerine karşı çok önemli avantajlar da yakalayacak.

BU MAKAS ZOR KAPANIR

Cimbom ligde mutlu sona ulaşırsa şampiyonluk sayılarında makas açılacak... Sarı-Kırmızılılar'ın Fenerbahçe ile arasındaki fark 3'e, Beşiktaş ile de 7'ye çıkacak. Bu makası kapatmak çok zor olacak.

MALİ TABLO ÇOK RAHATLAYACAK

Şampiyonluk aynı zamanda ekonomik olarak büyük gelir anlamı taşıyor... Yaklaşık 500 milyon lirayı kasasına koyacak olan Cimbom rakiplerinden daha rahat olan ekonomik tabloyu çok iyi bir noktaya getirecek.

YENİ SEZONUN DA FAVORİSİ

F.Bahçe yeni sezonda sil baştan kadro kuracak. Beşiktaş da yola yeni hocayla çıkacak. Galatasaray ise oturmuş kadrosu Fatih Terim faktörüyle yeni sezonun da en büyük şampiyonluk favorisi olacak.

(Takvim)

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