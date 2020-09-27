Galatasaray evinde derbi galibiyetine hasret

Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'ye karşı kazanamama serisi 6 maça çıktı.
Türk Telekom Stadı'nda sarı-lacivertlileri son olarak 2014-2015 sezonunda yenen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 maçta 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşamıştı.
Galatasaray, bu müsabakada da rakibi karşısında galibiyet alamayarak serinin 6 maça çıkmasını engelleyemedi.
Türk Telekom Stadyumu'ndaki son 6 derbi
13 Nisan 2016: 0-0
23 Nisan 2017: 0-1
22 Ekim 2017: 0-0
2 Kasım 2018: 2-2
28 Eylül 2019: 0-0
27 Eylül 2020: 0-0
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