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aksam.com.tr
  • 27 Eylül 2020 Pazar 23:33
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Galatasaray evinde derbi galibiyetine hasret

Galatasaray evinde derbi galibiyetine hasret

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Galatasaray, Fenerbahçe ile evinde oynadığı son 6 derbi mücadelesinde galip gelemedi.

Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'ye karşı kazanamama serisi 6 maça çıktı.

Türk Telekom Stadı'nda sarı-lacivertlileri son olarak 2014-2015 sezonunda yenen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 maçta 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşamıştı.

Galatasaray, bu müsabakada da rakibi karşısında galibiyet alamayarak serinin 6 maça çıkmasını engelleyemedi.

Türk Telekom Stadyumu'ndaki son 6 derbi

13 Nisan 2016: 0-0

23 Nisan 2017: 0-1

22 Ekim 2017: 0-0

2 Kasım 2018: 2-2

28 Eylül 2019: 0-0

27 Eylül 2020: 0-0

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