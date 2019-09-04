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Galatasaray, Everton ile anlaştı ama Cenk Tosun reddetti

Galatasaray, Everton ile anlaştı ama Cenk Tosun reddetti

Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Cenk Tosun'un sarı kırmızılıları geri çevirdiği belirtildi.

Transfer döneminin tartışmasız şampiyonu olan Galatasaray'da sona çok yaklaşılan Cenk Tosun operasyonunun perde arkası ortaya çıktı.

Yaklaşık 2 ay boyunca Radamel Falcao'nun peşinde koşan sarı-kırmızılılar, bu transferde sonunda mutlu sona ulaşırken ikinci golcü konusunda da hareketli saatler yaşandı.

Sarı-kırmızılılar, Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou ikilisini gönderdikten sonra Falcao'nun yanına Cenk Tosun'u gündemine aldı. Beşiktaş'ta 3.5 sezon geçirdikten sonra İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a 22 milyon Euro bonservisle transfer olan golcü futbolcuyu teknik direktör Fatih Terim çok istiyordu.

GALATASARAY, EVERTON İLE ANLAŞMIŞTI

İngiliz ekibinin teknik direktörü Marco Silva tarafından kadroda düşünülmediği kendisine iletilen Cenk için devreye giren sarı-kırmızılılar, Everton yönetimi ile kiralama için anlaşmaya vardı.

Sonrasında Cenk ile masaya oturan Galatasaraylı yöneticiler, milli futbolcudan ise olumsuz yanıt aldı. Cenk'in Türkiye'de Beşiktaş'tan başka takımda forma giymeyeceğini belirtip teklif için teşekkür etmesinin ardından taraflar masadan kalktı.

Sarı-kırmızılılar da bu gelişmenin ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'dan Florin Andone'yi kiraladı.

(Habertürk)

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