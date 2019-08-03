Galatasaray, Ever Banega transferinden vazgeçmiyor

Galatasaray'ın Ever Banega aşkı bitmek bilmiyor.

Sarı-Kırmızılılar’ın orta saha için kadrosuna katmak istediği 31 yaşındaki Arjantinli futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu ve kısa süre içinde Sevilla’nın kapısını yeniden çalacağı bildirildi. Cim-Bom, Mbaye Diagne’nin satışını gerçekleştirirse 1.5 aydır peşinde olduğu Banega için Sevilla’ya yaptığı 3.5 milyon euroluk teklifi 5.5 milyon euroya çıkartacak. İspanyol kulübünün bu rakama Banega’nın satışına onay vereceği öğrenildi.

(Star)