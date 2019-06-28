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Galatasaray, Ever Banega transferinde sona geldi

Galatasaray, Ever Banega transferinde sona geldi

Galatasaray, bir süredir yoğun mesai harcadığı Ever Banega transferinde sona geldi.

Galatasaray, transferde bir numaralı hedefi olan Ever Banega'da mutlu sona yaklaştı. İspanyol kulübü, Banega için Galatasaray'dan bir miktar para ve Fernando'yu istedi.

Arjantinli yıldızla anlaşan sarı-kırmızılı ekip, Sevilla ile yaptığı pazarlıklarda da son aşamaya geldi.

İspanyol kulübü, Galatasaray'dan bonservisin yanı sıra Fernando'yu istedi.

Sevilla, Banega'nın yerine Eibarlı Joan Jordan'ı kadrosuna kattı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi sonrasında İspanya'da "Banega, Galatasaray'a gidiyor" yorumları yapıldı.

Önümüzdeki günlerde bu transferin netleşmesi bekleniyor.

(TRT Spor)

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