Galatasaray, Etebo'dan sonra Okay Yokuşlu'yu da kiraladı

SATIN ALMA OPSİYONU 5 MİLYON EURO
Sarı kırmızılılar, 26 yaşındaki oyuncu için İspanyol ekibiyle satın alma opsiyonlu kiralama anlaşması yaptı. FFP'de 1.7 milyon euro artıda olan Aslan, kiralama ücreti olarak 2 milyon euro'ya yakın bir bedel ödeyecek. Sezon sonunda oyuncuyu almak isterse 5 milyon euro civarındaki satın alma opsiyonunu kullanacak.
6 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU
Okay Yokuşlu transferi, Etebo'nun ardından resmen açıklanacak. Milli futbolcu, 2018 yazında Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya 6 milyon euro karşılığında transfer olmuştu
1 ORTA SAHA DAHA GELECEK
Sezonun başlamasına kısa bir süre kala Cimbom, kadroyu güçlendirmeye devam edecek. Etebo ve Okay'ın ardından bir orta saha oyuncusu için daha arayışlar sürüyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gündemdeki konulara dair basın toplantısı düzenledi. Transfere de değinen Yalçın, “Onay vermediğim tek transfer Mario Balotelli'ydi” dedi.
Yeni transferler sonrası Fenerbahçe'nin kadrosu iyice şişti. TFF'ye 28 futbolcu bildirecek olan Sarı-Lacivertliler, 4 takviye daha yapmayı planlıyor. Zanka, Nabil Dirar, Miha Zajc, Garry Rodrigues, Michael Frey ve Allahyar'ı kadro dışı bırakmayı planlayan Fenerbahçe, belirlediği 4 transferi de yapması durumunda Murat Sağlam'ı da kadro dışı bırakacak.
Stoke City'den Oghenekaro Etebo'yu kiralayan Galatasaray, orta sahaya bir takviye de Okay Yokuşlu'yla yapıyor. Sarı-Kırmızılılar, milli futbolcumuz için Celta Vigo ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu, İngiliz basınında yer alan habere göre Cenk Tosun'un transferi için Everton'ın Sportif Direktörü Marcel Brands ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, Kosovalı golcünün yerine 3 aday belirledi. Sarı-Lacivertlilerde ön plana çıkan isim Eran Zahavi olurken, Papiss Cisse ve Nikola Kalinic de adaylar arasında yer alıyor.
Fenerbahçe, Lazio'nun 18.5 milyon euroluk teklifini kabul etti. Sonraki satıştan yüzde 5 pay da alınacak.