Galatasaray, Etebo'dan sonra Okay Yokuşlu'yu da kiraladı

Haberturk

Stoke City'den Oghenekaro Etebo'yu kiralayan Galatasaray, orta sahaya bir takviye de Okay Yokuşlu'yla yapıyor. Sarı-Kırmızılılar, milli futbolcumuz için Celta Vigo ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşma sağladı.

SATIN ALMA OPSİYONU 5 MİLYON EURO



Sarı kırmızılılar, 26 yaşındaki oyuncu için İspanyol ekibiyle satın alma opsiyonlu kiralama anlaşması yaptı. FFP'de 1.7 milyon euro artıda olan Aslan, kiralama ücreti olarak 2 milyon euro'ya yakın bir bedel ödeyecek. Sezon sonunda oyuncuyu almak isterse 5 milyon euro civarındaki satın alma opsiyonunu kullanacak.

6 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Okay Yokuşlu transferi, Etebo'nun ardından resmen açıklanacak. Milli futbolcu, 2018 yazında Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya 6 milyon euro karşılığında transfer olmuştu

1 ORTA SAHA DAHA GELECEK

Sezonun başlamasına kısa bir süre kala Cimbom, kadroyu güçlendirmeye devam edecek. Etebo ve Okay'ın ardından bir orta saha oyuncusu için daha arayışlar sürüyor.