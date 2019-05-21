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  3. Galatasaray eski futbolcusu Bruma'yı kiralıyor

Galatasaray eski futbolcusu Bruma'yı kiralıyor

Galatasaray eski futbolcusu Bruma'yı kiralıyor

Ryan Babel ile anlaşan Galatasaray, eski futbolcusu Bruma’yı da kiralıyor.

Fulham'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan eski Beşiktaşlı Babel ile kesin anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, eski oyuncusu Bruma'yı da kiralamaya karar verdi. Leipzig'de beklediği süreleri alamayan Portekizli oyuncu, Fatih Terim'le tekrar çalışmaya sıcak.

Galatasaray, Ndiaye'de olduğu gibi düşük bedelle Bruma'yı 1 yıllığına kiralamaya çalışacak. Portekiz Milli Takımı ile 2020 Avrupa Şampiyonası'nda boy göstermenin hayalini kuran 24 yaşındaki oyuncu için Şampiyonlar Ligi de diğer hedef.

Babel, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası sosyal medyadan sarı-kırmızı ve yeşil ışıkların bir arada yandığı trafik lambası fotoğrafı paylaşımı yaptı. Bu durum "sarı-kırmızılılara yeşil ışık yaktı" yorumlarını beraberinde getirdi.

MENAJERİ DE AYRILIK ATEŞİNİ YAKTI

Bu arada kısa bir süre önce Bruma hakkında konuşan futbolcunun temsilcisi Balde, ''Leipzig'in gerçekten Bruma'yı satma niyeti varsa o zaman önümüze bakacağız. Bu durumdan mutlu değiliz. Bruma, kulübün kendisini gönderme kararı almasından mutlu bile olabilir. Sezon sonu geldiğinde Leipzig ile Bruma'nın geleceği için masaya oturacağız.'' sözlerini kullandı.

(Sabah)

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