Galatasaray eski futbolcusu Bruma'yı kiralıyor

Fulham'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan eski Beşiktaşlı Babel ile kesin anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, eski oyuncusu Bruma'yı da kiralamaya karar verdi. Leipzig'de beklediği süreleri alamayan Portekizli oyuncu, Fatih Terim'le tekrar çalışmaya sıcak.

Galatasaray, Ndiaye'de olduğu gibi düşük bedelle Bruma'yı 1 yıllığına kiralamaya çalışacak. Portekiz Milli Takımı ile 2020 Avrupa Şampiyonası'nda boy göstermenin hayalini kuran 24 yaşındaki oyuncu için Şampiyonlar Ligi de diğer hedef.

Babel, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası sosyal medyadan sarı-kırmızı ve yeşil ışıkların bir arada yandığı trafik lambası fotoğrafı paylaşımı yaptı. Bu durum "sarı-kırmızılılara yeşil ışık yaktı" yorumlarını beraberinde getirdi.

MENAJERİ DE AYRILIK ATEŞİNİ YAKTI

Bu arada kısa bir süre önce Bruma hakkında konuşan futbolcunun temsilcisi Balde, ''Leipzig'in gerçekten Bruma'yı satma niyeti varsa o zaman önümüze bakacağız. Bu durumdan mutlu değiliz. Bruma, kulübün kendisini gönderme kararı almasından mutlu bile olabilir. Sezon sonu geldiğinde Leipzig ile Bruma'nın geleceği için masaya oturacağız.'' sözlerini kullandı.

(Sabah)