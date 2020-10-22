Galatasaray Erzurumspor'a bileniyor

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in takıma yönelik eleştirileri Florya'yı rahatsız etti, işte yaşananlar burada...

Beşiktaş'ta kanat bölgesi 'S.O.S' veriyor

Lens ve Boyd'un lisansı askıya alındı. N'Koudou, Hasic ve Atakan'ın sakatlıkları var. Ghezzal ise henüz hazır değil. Denizlispor maçı öncesi sadece Gökhan Töre problemsiz.