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aksam.com.tr
  • 22 Ekim 2020 Perşembe 14:52
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Galatasaray Erzurumspor'a bileniyor

Galatasaray Erzurumspor'a bileniyor

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IHA

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında BB Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde duruldu. Antrenmanın devam eden bölümünde taktik oyunlar gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Omar Elabdellaoui, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Dün sırt ağrıları nedeniyle antrenmanı yarıda bırakan Sofiane Feghouli, bugünkü antrenmanda yer almadı. Sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Martin Linnes antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılılar, BB Erzurumspor hazırlıklarını yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00’da Erzurum’a hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

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