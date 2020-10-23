Galatasaray Erzurum maçında 3'lü sisteme geçiyor

Ligde son 3 maçında 8 puan kaybeden Galatasaray'da Erzurum deplasmanının hazırlıkları sürüyor. Kötü gidişi durdurmak isteyen teknik direktör Fatih Terim'in zorlu maç öncesi radikal bir değişim hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Alınan bilgilere göre Terim idmanlarda 3'lü sistemi deniyor.
Başarılı hocanın savunmada Donk, Luyindama ve Marcao'ya görev verdiği, kenarlarda ise Omar ve Saracchi'yi denediği belirlendi.
Terim'in bu sistemle hem kanatlardaki sorunu çözmeyi hem de Falcao'nun yanına bir isim daha çekerek Kolombiyalı yıldızın yanlız kalmasını engellemeyi düşündüğü ifade edildi. Tecrübeli teknik adam son kararını cuma günü yapılacak idmanın ardından verecek.
FATİH'E TAM DESTEK
Alanya maçında yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen kaleci Fatih Öztürk'e Terim'den destek geldi. Tecrübeli hoca, Fatih'e, "Sana güveniyorum" dedi.
Fulham'da kadro dışı kalan Jean Michael Seri, dönüyor. İngiliz ekibi, yıllık 2.8 milyon euro maaş alan Fildişili orta sahanın yarı maliyetinden kurtulmak istiyor. Galatasaray da 29'luk ‘registayı' 6 aylık kiralamaya sıcak bakıyor.
Lige istediği gibi başlayamayan Trabzonspor'da Eddie Newton, Steven Greaves başta olmak üzere yardımcılarıyla bir araya geldi, takımı ayağa kaldırmak için yoğun bir mesai verildi.
5 kanat oyuncusundan 4'ü sakat olan Beşiktaş sıkıntıda. Teknik direktör Sergen Yalçın ise söz konusu problemi 25 yaşındaki forveti sol önde görevlendirerek çözmeyi planlıyor.
Trabzonspor'un F.Bahçe ile oynayacağı kritik mücadelenin ilk 11'indeki isimlerden 10 tanesi netleşti. İngiliz teknik adam, kalan bir kişi için ise taktik planına göre hareket edecek.
Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Garry Rodrigues, sarı lacivertli ekipten ayrılış sürecini anlattı ve transferin son günü Galatasaray'ın kendisini istediğini söyledi.
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