Galatasaray, Ertuğrul Ersoy ve Yıldırım Mert Çetin transferlerini bitirmek üzere

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor.

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılılar transferde gaza bastı. 3 kulvarda da başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Cimbom, Süper Lig şampiyonluğunu bu sene de kimseye kaptırmayarak üst üste 3. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürme gayretinde.

Şampiyon kadronun üzerine yerli ağırlıklı isimlerle takviye eden Galatasaray, stoper bölgesi için de iki yerli oyuncuyu gündemine aldı.

Sarı-kırmızılılar Bursaspor'dan Ertuğrul Ersoy ile Gençlerbirliği'nden Yıldırım Mert Çetin ile ilgileniyor. Bursa'dan 2.5 milyon TL alacağı bulunan Ertuğrul'un kısa sürede bonservisini eline alması bekleniyor. Mert'in transferi için ise Ahmet Çalık'ın takasta kullanması planlanıyor.

GÜÇ KATACAKLAR

Stoper mevkisinde Christian Luyindama ve Marcao'yu bulunduran Cimbom, Ertuğrul ya da Mert isimlerinden birisiyle bu bölgeyi güçlendirmek niyetinde.

1997 doğumlu Mert, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği ile 26 maça çıkarken bir gole imza attı. 22 yaşındaki bir diğer oyuncu Ertuğrul ise geçen sezon Süper Lig'de tam 30 maçta süre aldı ve hepsinde 90 dakika sahada kaldı.

Mert Çetin sezon öncesi verdiği bir röportajda "Benim işim saha içinde. Saha içinde de en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bir şeyler netleşince zaten sizin de haberiniz olur. Hedefim Avrupa'nın en iyi kulüpleri. Avrupa'da şans bulmayı çok istiyorum. Genç bir oyuncuyum ve gelişimimi iyi tamamlamam gerekiyor. Genç bir Türk futbolcu olarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapıyorum." şeklinde konuşmuştu.

(Fotomaç)