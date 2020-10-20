Galatasaray Erkek Basketbol takımının rakibi Dinamo Sassari

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray sahasında bir ilki yaşadı Galatasaray sahasında bir ilki yaşadı Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynadığı maçlarda ilk kez mağlup oldu.

Fatih Terim ile Davidson gerginlin yaşadı Fatih Terim ile Davidson gerginlin yaşadı Galatasaray-Alanyaspor maçında Fatih Terim ile Davidson Pereira arasındaki gerginlik sonradan tatlıya bağlandı.

Yenilgi yaz 90+5'e gönder! Yenilgi yaz 90+5'e gönder! Galatasaray'ın dün akşam Aytemiz Alanyaspor'a 90+5'de yediği golle mağlup olması; sarı-kırmızılı kulübün büyük bir zihniyet değişimine ihtiyacın olduğunu gösterdi.

Beşiktaş yönetimi harekete geçti! Oğuzhan gidici... Beşiktaş yönetimi harekete geçti! Oğuzhan gidici... Beşiktaş'ın geçtiğimiz devre arasında Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup, Hollanda temsilcisine yeniden kiralanabilir. Siyah-beyazlı yöneticiler konuyla alakalı harekete geçti.

Fenerbahçe'de Caner Erkin patlaması Fenerbahçe'de Caner Erkin patlaması Sarı-lacivertliler, İzmir'de hata yapmayarak yoluna devam ederken birçok önemli kazanım ve gelişim sağlandı. Ozan, Caner, Serdar ve Pelkas başta olmak üzere ilk 11'de görev yapan isimlerin performansı teknik heyetten tam not aldı, 3 puan sevinci ikiye katlandı.