Galatasaray Erkek Basketbol takımının rakibi Dinamo Sassari

Sardinya Adası'nın Sassari kentindeki Palaserradimigni Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.
A Grubu'nda Galatasaray ve Dinamo Sassari'nin yanı sıra Danimarka'nın Bakken Bears ile İspanya'nın Iberostar Tenerife ekipleri de yer alıyor.
Toplam 32 takımın dörderli olarak 8 grupta mücadele edeceği ligde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ekipler, son 16 turuna yükselecek.
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynadığı maçlarda ilk kez mağlup oldu.
Galatasaray-Alanyaspor maçında Fatih Terim ile Davidson Pereira arasındaki gerginlik sonradan tatlıya bağlandı.
Galatasaray'ın dün akşam Aytemiz Alanyaspor'a 90+5'de yediği golle mağlup olması; sarı-kırmızılı kulübün büyük bir zihniyet değişimine ihtiyacın olduğunu gösterdi.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz devre arasında Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup, Hollanda temsilcisine yeniden kiralanabilir. Siyah-beyazlı yöneticiler konuyla alakalı harekete geçti.
Sarı-lacivertliler, İzmir'de hata yapmayarak yoluna devam ederken birçok önemli kazanım ve gelişim sağlandı. Ozan, Caner, Serdar ve Pelkas başta olmak üzere ilk 11'de görev yapan isimlerin performansı teknik heyetten tam not aldı, 3 puan sevinci ikiye katlandı.
Beşiktaş'ta Nazım Sangare transferinin yatmasının sebebi belli oldu. İşte Antalyaspor'un Sangare karşılığında Beşiktaş'tan istediği oyuncu...