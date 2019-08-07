Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda 3 transfer açıklandı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Harrison, Auguste ve Webster ile yeni sözleşme imzalandı.

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda 3 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncular Aaron Harrison ve Zach Auguste ile Yeni Zelandalı Tai Jack Webster'ın sözleşmesinin uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Harrison ve Webster ile 1+1 yıllık, Auguste ile de bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı aktarıldı.

(AA)