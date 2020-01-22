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aksam.com.tr
  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 19:29
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  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 19:29

Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı

Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı

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Galatasaray Kulübü, sol bek oyuncusu Emre Taşdemir'in sözleşmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzattı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamaya göre, 24 yaşındaki futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 2 milyon 200 bin lira sabit transfer ücreti ödenecek.

Geçen sezonun devre arasında Bursaspor ile yollarını ayırdıktan sonra sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayan Emre, Galatasaray formasıyla 13 lig, 4 de Türkiye Kupası maçında forma giydi.

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