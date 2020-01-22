Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamaya göre, 24 yaşındaki futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 2 milyon 200 bin lira sabit transfer ücreti ödenecek.
Geçen sezonun devre arasında Bursaspor ile yollarını ayırdıktan sonra sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayan Emre, Galatasaray formasıyla 13 lig, 4 de Türkiye Kupası maçında forma giydi.
Galatasaray Kulübü, sol bek oyuncusu Emre Taşdemir'in sözleşmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzattı.
Türkiye Kupası son 16 turunda Göztepe ile Antalyaspor, Bornova Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Göztepe'nin Bornova Stadı'nda çıktığı son maç 2-2 sona erdi ve ilk maçı evinde 4-3 kazanan Antalyaspor çeyrek finale yükseldi.
Göztepe, Brondby'den Kamil Wilczek ile 1,5 + 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Aytemiz Alanyaspor, 3-1 kazandığı maçın rövanşında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldi.
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Seko Fofana için Fiorentina devrede.
Beşiktaş, Darmstadt forması giyen Serdar Dursun'u transfer etmek istiyor.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette'in geçen sezon Erzurumspor'a teklif edildiği ortaya çıktı.