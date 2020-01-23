Galatasaray, Emre Taşdemir'in Kayserispor'a kiralandığını açıkladı

Kayserispor'un geçici transfer için Galatasaray'a 600 bin TL ödeyeceği açıklandı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Kayserispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Kayserispor Kulübü Derneği Şirketimize net 600.000 TL+KDV geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Kayserispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Denizlispor, Trabzonspor'u konuk etti.
PFDK, "bilinçli kart görme" nedeniyle sevk edilen Vedat Muriqi'ye ceza verilmediğini açıkladı.
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limitlerine yönelik itirazını karara bağladı.
Galatasaray, sezon başında takıma katılan Emre Taşdemir'in Süper Lig takımlarından Kayserispor'a kiralandığını duyurdu.
Fenerbahçe, Chelsea'den geçtiğimiz sezonun devre arasında kiraladığı Victor Moses'la olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Fatih Terim'in Kopenhag'dan bu yana takip ettiği Slovak stoperin, kiralanması için yönetime raopr verdiği öğrenildi. Görüşmeler başlarken transferin bitme ihtimali yüksek görülüyor.
Ziraat Türkiye Kupası son 26 turu rövanş maçında Demir Grup Sivasspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilse de, ilk maçtaki skor avantajıyla adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.