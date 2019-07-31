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aksam.com.tr
  • 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:57
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  • 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:57

Galatasaray Emre Mor'u Celta Vigo'dan 1 milyon Euro karşılığında kiraladı

Galatasaray Emre Mor'u Celta Vigo'dan 1 milyon Euro karşılığında kiraladı

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Avrupa'nın hiçbir kulübünden teklif alamayan Emre Mor'un yıllık ücretinden kurtulmak isteyen Celta Vigo, Galatasaray ile 22 yaşındaki oyuncu konusunda anlaştı.

Celta Vigo'ya yakın gazeteler, genç kanat oyuncusunun 1 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında sarı-kırmızılılara gittiğini duyururken, ayrıca 6 milyon Euro da satın alma opsiyonu olduğunu belirtti.

Emre'nin, bugün saat 18.00'de İstanbul'a gelerek takıma katılması bekleniyor.

20 GÜN RÖTARLI GELDİ

Emre Mor'u 10 Temmuz'da İstanbul'a getirip her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray çıkan pürüzler nedeniyle resmi imzaları attıramamıştı. Geçen 20 günlük süreçte hem Emre Mor'un menajerlik şirketi hem de Celta Vigo ile görüşmelerini sürdüren Cimbom en sonunda hedefe ulaştı. Bugün KAP açıklaması bekleniyor.

(Sabah)

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