Galatasaray, Emre Mor için görüşmelere başladı!

Galatasaray'da sözleşmeye imza atmadan sarı-kırmızılı formayı giydiği için teknik direktör Fatih Terim'in tepkisini çektiği iddia edilen Yusuf Erdoğan'ın transferi donduruldu.

Sarı-kırmızılı yönetimin Emre Mor transferinde önemli aşama kaydetmesi, bekletilme kararının alınmasına neden oldu.

İspanya'da aradığını bulamayan genç yıldızla her konuda anlaşan Galatasaray, İspanyol kulübüne kiralama teklifi yaptı. İki kulübün el sıkışmasının an meselesi olduğu ifade ediliyor.

(Takvim)