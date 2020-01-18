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aksam.com.tr
  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 11:03
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  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 11:03

Galatasaray, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağladı

Galatasaray, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağladı

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Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek olan Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Emre Kılınç’ın da sarı-kırmızılılarla el sıkıştığı belirtildi.

Bu sezonun flaş isimlerinden Mert Hakan Yandaş'a Çizme'den teklif gelse de Galatasaray işi çoktan bitirdi. Cimbom'un söz kestiği 25 yaşındaki oyuncu Türkiye'de kaldı.

Sivasspor formasıyla bu sezon 19 maçta 7 gol-4 asistlik performans sergileyen Mert Hakan Yandaş, şimdiden Avrupa kulüplerinin de gözdesi. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'de Mert Hakan'ı aday kadroya çağırmaya hazırlanırken, Avrupa kulüpleri de podyuma çıkmadan oyuncunun peşine düştü.

ATALANTA'DAN ÖNCE DAVRANDI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, İtalyan ekibi Atalanta, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki on numara için teklifte bulundu. Ancak daha önceden Mert Hakan ile anlaşıp söz kesen sarı-kırmızılılar, hızlı hareket etmenin ödülünü oyuncuyu Serie A ekibi Atalanta'ya kaptırmayarak aldı. Sivasspor'la sözleşmesini uzatmayan ve sezon sonunda serbest kalacak Mert Hakan, bonservisi elinde olarak sarı-kırmızılı kulübe gelecek.

EMRE KILINÇ DA YOLDA

Galatasaray ayrıca Mert Hakan'ın takım arkadaşı Emre Kılınç transferini de bitirdi. Yeni sezon öncesinde bonservisini eline alacak 25 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Kılınç'ın da Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

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