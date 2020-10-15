Galatasaray, Emre Akbaba'ya yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor

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Galatasaray, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma giyemeyen Emre Akbaba'nın sözleşmesini uzatıyor. Sarı-Kırmızılılar, 1,75 milyon euro kazanan 28 yaşındaki futbolcuya seneliği 1 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif edecek.

Sakatlık sürecini atlatan ve takımla antrenmanlara başlayan Emre Akbaba ile yeni sözleşme görüşmelerinin ilkini gerçekleştiren sarı-kırmızılı yönetim, Akbaba ile 1 milyon euroluk sözleşme üzerinden görüşme gerçekleştirecek.



MAAŞI 1 MİLYON EUROYA DÜŞÜRÜLECEK

Galatasaray'dan net 1.75 milyon euro maaş alan ve bu maaşında %15 indirime giden Akbaba ile 2 yıllık daha sözleşme yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcunun maaşını 1 milyon euroya çekmesini talep edecek.

Akbaba'nın 2 yıllık yeni sözleşme ve 1 milyon euro maaşa "evet" dememe ihtimaline karşılık, Galatasaray Yönetimi, sözleşme görüşmelerini Mayıs ayı sonuna bırakacak ve seçim sonrası yeni ya da devam edecek olan yönetimin bu kararı vermesini sağlayacak.