Galatasaray, Emre Akbaba'ya yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor

Sakatlık sürecini atlatan ve takımla antrenmanlara başlayan Emre Akbaba ile yeni sözleşme görüşmelerinin ilkini gerçekleştiren sarı-kırmızılı yönetim, Akbaba ile 1 milyon euroluk sözleşme üzerinden görüşme gerçekleştirecek.
MAAŞI 1 MİLYON EUROYA DÜŞÜRÜLECEK
Galatasaray'dan net 1.75 milyon euro maaş alan ve bu maaşında %15 indirime giden Akbaba ile 2 yıllık daha sözleşme yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcunun maaşını 1 milyon euroya çekmesini talep edecek.
Akbaba'nın 2 yıllık yeni sözleşme ve 1 milyon euro maaşa "evet" dememe ihtimaline karşılık, Galatasaray Yönetimi, sözleşme görüşmelerini Mayıs ayı sonuna bırakacak ve seçim sonrası yeni ya da devam edecek olan yönetimin bu kararı vermesini sağlayacak.
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