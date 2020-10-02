Galatasaray elendi, Sivasspor'un kasası doldu

Kırmızı beyazlılar, gruplardan çıkamasa bile yaklaşık 10 milyon Euro'luk geliri kasasına koyacak. 2020-21 sezonunda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım olan Başakşehir de en az 30 milyon Euro kazanacak. Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandıkları maçlardan ve üst tura çıkmaları halinde bu gelirler de artacak. Galatasaray geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nden 31 milyon Euro kazanmıştı.
DÖRDÜNCÜLÜK İÇİN ÜZÜLMÜŞTÜ
Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor, son haftalarda düşüş yaşadı ve sezonu 4. sırada bitirebildi. Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezası alması nedeniyle lig 3.'süne geçen Devler Ligi ön eleme biletini yitiren Sivas buna rağmen üç takımın elenmesiyle Avrupa Ligi yayın havuzundaki tüm parayı tek başına alma şansı buldu.
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı 29 yaşındaki forvet oyuncusu Djaniny Tavares Semedo, kente geldi.
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius'u bir yıllığına kiralama konusunda Benfica ile anlaştı.
Rangers'a 2-1 yenilerek Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, İskoç devinin teknik direktörü Steven Gerrard'la saha kenarında tatrıştı. O anlar kameraya yansıdı.
UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, İskoçya'da Rangers'la karşı karşıya geliyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek elendikleri için çok üzgün olduğunu söyledi.
Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'ı 2-1 yenerek gruplara kaldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.