Galatasaray, Elayis Tavşan'ı 500 bin Euro'ya kadrosuna katıyor

Gelecek sezon için daha genç bir kadro kurmak isteyen ve geleceğin yıldız adaylarına yönelen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, bonservisi Sparta Rotterdam'da bulunan 19 yaşındaki sağ kanat Elayis Tavşan'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği transfer için Cimbom, Hollanda ekibine 500 bin Euro ödemeyi planlıyor.

Transferde yetenekli ve gelecek vaat eden isimlere yönelen Galatasaray, babası Türk annesi Hollandalı olan sağ kanat oyuncusu Elayis Tavşan için harekete geçti. 2001 doğumlu olan Elayis Tavşan, Hollanda U17, U18 ve U19 takımlarında toplam 17 kez forma giydi. Sağ kanatta oynamasına karşın sol ayaklı bir oyuncu olan Elayis Tavşan'ın bonservisi için Sparta Rotterdam kulübüne 500 bin Euro civarında bir para ödenmesi planlanıyor.



TERİM ONAY VERDİ

Elayis Tavşan sağ kanat dışında sol kanat ve forvet arkası mevkinde de oynayabiliyor. Teknik direktör Terim'in de scout ekibinin görüşünü aldıktan sonra futbolcunun kasetlerini izlediği ve transferi için onay verdiği ifade edildi.

(Takvim)