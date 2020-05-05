Galatasaray, Elayis Tavşan'ı 500 bin Euro'ya kadrosuna katıyor

Transferde yetenekli ve gelecek vaat eden isimlere yönelen Galatasaray, babası Türk annesi Hollandalı olan sağ kanat oyuncusu Elayis Tavşan için harekete geçti. 2001 doğumlu olan Elayis Tavşan, Hollanda U17, U18 ve U19 takımlarında toplam 17 kez forma giydi. Sağ kanatta oynamasına karşın sol ayaklı bir oyuncu olan Elayis Tavşan'ın bonservisi için Sparta Rotterdam kulübüne 500 bin Euro civarında bir para ödenmesi planlanıyor.
TERİM ONAY VERDİ
Elayis Tavşan sağ kanat dışında sol kanat ve forvet arkası mevkinde de oynayabiliyor. Teknik direktör Terim'in de scout ekibinin görüşünü aldıktan sonra futbolcunun kasetlerini izlediği ve transferi için onay verdiği ifade edildi.
(Takvim)
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleriyle bugün görüştükten sonra futbolun rotası belirlenecek. Liglerin tamamlanması temmuzu bulacak.
Ali Kemal Denizci, Barış Kupası'nı kazanmanın Trabzonspor için milat olduğunu söyledi: “1974'te Kıbrıs'ta Barış Kupası düzenlendi. Galatasaray, Beşiktaş ve Kıbrıs Karması katıldı. İyi oynayarak ve Galatasaray ile Beşiktaş'ı yenerek kupayı aldık. Bu, şampiyonluklar için dönüm noktası oldu.”
Prof. Dr. Osman Zeki Gümrü'den ‘Tükürme ve sümkürme' konusunda TFF'ye öneri: “Saha dışında bunun için özel yerler ayrılması gerekiyor. İki kale arkasında veya iki yedek kulübesi arasında olmalı. Protokoldeki ‘Saha dışı' herhangi bir yer olmamalı. Çünkü buralara basan insanlar, onu sahaya sokabilir.”
Gelecek sezon daha ekonomik bir kadro kurmak için uğraş veren Galatasaray, yerli ve yetenekli ayaklara yöneldi. Yüksek maaşı sebebiyle Younes Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanan Cimbom, Yunus Mallı'yı transfer etmek için girişimlere başladı. Wolfsburg ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen forma şansı az olduğu için ayrılmasına kesin gözüyle bakılan milli futbolcu da Galatasaray'a sıcak bakıyor.
Sadece Marcelo Saracchi'yi kadroda tutacak olan Galatasaray, beş bek oyuncusundan dördünü gönderecek. Sağda Mariano, Martin Linnes ve Şener Özbayraklı, solda da Yuto Nagatomo'ya elveda denilecek. Öte yandan Olympiakos ile kontratı biten sağ bek Omar Elabdellaoui ile 1.5 milyon Euro'ya şimdiden anlaşıldı
Gelecek sezon için daha genç bir kadro kurmak isteyen ve geleceğin yıldız adaylarına yönelen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, bonservisi Sparta Rotterdam'da bulunan 19 yaşındaki sağ kanat Elayis Tavşan'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği transfer için Cimbom, Hollanda ekibine 500 bin Euro ödemeyi planlıyor.
Lens'ten memnun olmayan, Diaby ve Güven'le de yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş kanat arayışına geçti. Siyah- Beyazlılar'ın gündemine Ademola Lookman girdi. Leipzig'de istediği şansı bulamayan 22 yaşındaki oyuncunun kiralanması için harekete geçildi.