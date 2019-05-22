Galatasaray, Douglas transferinde imza aşamasına geldi

Galatasaray transfere hızlı başladı! Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Fulham'la sözleşmesi biten Ryan Babel ile 19 yaşındaki Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor'un ardından bir transferi daha bitirmek üzere. Galatasaray'ın son olarak Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor forması giyen Brezilyalı sağ bek Douglas'la anlaşma aşamasına geldiği belirtildi.

SEZON SONU MASAYA OTURACAKLAR

Galatasaray yönetimi bu sezon Sivasspor'da kiralık oynayan ve kulübü Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan 29 yaşındaki sağ beki Douglas'ın transferini önümüzdeki hafta bitirmeyi hedefliyor. İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile idari menajer Şükrü Hanedar, ligin son haftasında oynanacak olan Sivasspor maçının ardından Douglas'ın menajeriyle masaya oturacak.

GALATASARAY'DA OYNAMAYA HAZIR

Özellikle ülkesi Brezilya ve İspanya'dan birçok talibi bulunan Douglas'ın transferini bir an önce bitirmeye çalışan Galatasaray hem şampiyonluk yarışı hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynama kozlarını kullanacak. Galatasaray'ın bu transferde çok zorlanması beklenmiyor zira Brezilyalı futbolcunun daha önce yapılan görüşmede, "Şartlarda anlaşırsak memnuniyetle Galatasaray'da oynarım" dediği belirtildi.

SAĞ BEK, SAĞ AÇIK, STOPER...

Asıl mevkisi sağ bek olmasına karşın stoper ve sağ açık da oynayabilen Douglas, bu sezon Sivasspor formasıyla çıktığı 31 lig maçında 3 gol attı, 7 de asist yaptı. Douglas'ın en çok öne çıkan özelliği ise hücumcu bir sağ bek olması... Sao Paulo'da yetişen Douglas, 2014'te 4 milyon Euro'ya Barcelona'ya transfer olmuştu. Katalan ekibinin Sporting Gijon ve Benfica'ya kiraladığı Douglas, bu sezon geldiği Sivasspor'da oldukça etkili bir futbol sergiledi.

(Sabah)