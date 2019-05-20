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Galatasaray, Douglas transferinde gaza bastı

Galatasaray, Douglas transferinde gaza bastı

Galatasaray'da Mariano'nun alternatifi için çalışan yönetimden teknik direktör Fatih Terim, Sivas'ın Barcelona'dan kiraladığı Douglas'ın alınmasını istedi. Fenerbahçeli Şener Özbayraklı da Galatasaray'ın listesinde.

Galatasaray gelecek sezon hem Avrupa'da hem Türkiye'de ses getirecek güçlü bir kadro için çalışmalarını sürdürüyor.

Sağ beke Mariano'nun alternatifi olacak bir oyuncu arayan yönetime Fatih Terim, Sivasspor'un Barcelona'dan kiraladığı Douglas'ın alınmasını istedi.

Brezilyalı oyuncunun sağ kulvarı çok iyi kullanması bir kanat oyuncusu gibi oynaması, Terim'in onu istemesine neden oldu. Galatasaray'ın gelecek hafta 28 yaşındaki Sambacı'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Katalan kulübüne başvuracağı belirtildi. 

Bu arada Douglas olmadığı takdirde Galatasaray'ın Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Şener ile masaya oturacağı öğrenildi.

(Star)

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