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  3. Galatasaray Doğa Sigorta'da Ben Moore ile yollar ayrıldı

Galatasaray Doğa Sigorta'da Ben Moore ile yollar ayrıldı

Galatasaray Doğa Sigorta'da Ben Moore ile yollar ayrıldı

Galatasaray Doğa Sigorta, Ben Moore'un kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray Doğa Sigorta, Ben Moore'un kulüpten ayrıldığını açıkladı. Ben Moore, Galatasaray Doğa Sigorta'dan ayrılması sürecini anlattı.

Moore'un sözleri şu şekilde;

"Galatasaray’da harika bir üç ay geçirdim. Buradan ayrılma kararını almak benim için çok zordu ve ayrıldığım için çok üzgünüm ama kendim ve ailem için bu kararı almak zorundaydım. Buradaki herkese müteşekkirim. Hem koç ekibi hem takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Taraftarlar burayı benim için çok özel kıldılar, onlara da teşekkür ediyorum."


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