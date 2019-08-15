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aksam.com.tr
  • 15 Ağustos 2019 Perşembe 20:35
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  • 15 Ağustos 2019 Perşembe 20:37

Galatasaray Doğa Sigorta sezonu açtı

Galatasaray Doğa Sigorta sezonu açtı

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Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan Ege Arar, Yiğit Arslan ve Tai Webster katılmadı.

Takıma ilerleyen günlerde katılacak Göksenin Köksal, Aaron Harrison ve Greg Whittington da antrenmanda yer almadı.

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