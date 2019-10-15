Galatasaray Doğa Sigorta, Malaga deplasmanında kazanamadı

Galatasaray Doğa Sigorta 7DAYS EuroCup D Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Unicaja Malaga’ya konuk oldu. Sarı Kırmızılılar sahadan 88-83’lük mağlubiyet ile ayrıldı.

Galatasaray Doğa Sigorta, Göksenin Köksal’ın üç sayılık basketi ve Aaron Harrison’ın sayılarıyla beraber karşılaşmanın ilk üç dakikasını 1-7 önde geçti. Aaron Harrison’ın üç sayılık basketi ve Tai Webster’ın sayılarıyla skore üreterek farkı koruyan Galatasaray Doğa Sigorta, karşılaşmanın ilk beş dakikasını 6-12 önde geçti. İlerleyen anlarda oyuna denge getiren ev sahibi ekip farkı 1 sayıya kadar indirse de Zach Auguste ve Ege Arar’ın sayılarıyla üstünlüğünü devam ettiren Sarı Kırmızılılar Ben Moore’un faul çizgisinden kaydettiği isabetlerle çeyreğin bitimine 01:40 kala skoru 13-18’e getirdi. Periyodun son kısmında Tai Webster’ın üç sayılık isabetiyle skor üreten Galatasaray ikinci çeyreğe 18-21’lik üstünlükle girdi.

İkinci çeyrekteki ilk sayılarını Ben Moore ile bulan Galatasaray Doğa Sigorta ilerleyen anlarda Can Korkmaz ve Tai Webster ile skor üretti ve çeyreğin ilk dört dakikası 27-27’lik eşitlik ile geçildi. Rakibinin faul çizgisinden kaydettiği sayılara Zach Auguste’un basket faulü ile cevap veren Saır Kırmızılılar, Aaron Harrison’ın faul ve üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği isabetlerle devrenin son üç dakikasına 32-34 önde girdi. Devrenin son anlarında rakibinin sayılarına Ege Arar’ın basketiyle cevap veren Galatasaray soyunma odasına 41-39 geride girdi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde oyun kontrolünü kaybeden Galatasaray Doğa Sigorta, 15 sayı geri düştüğü karşılaşmada son çeyrek performansıyla farkı 5 sayıya kadar indirsede bu performans galibiyete yetmedi. Unicaja Malaga karşılaşmayı 88-83 kazandı.

İlk çeyrek sonucu: 18-21

İkinci çeyrek sonucu: 41-39 (23-18)

Üçüncü çeyrek sonucu: 64-58 (23-19)

Dördüncü çeyrek sonucu: 88-83 (24-25)

Galatasaray Doğa Sigorta sonraki maçında 19 Ekim Cumartesi günü BSL maçında Meksa Yatırım Afyon Belediyespor’a konuk olacak.