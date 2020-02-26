Galatasaray Doğa Sigorta derbide Fenerbahçe Beko'yu devirdi

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir darbe daha Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir darbe daha ING Basketbol Süper Ligi 20. hafta maçında potada derbinin galibi Galatasaray oldu.

Okan Buruk Avrupa'da tur için iddialı konuştu Okan Buruk Avrupa'da tur için iddialı konuştu Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Sporting maçı öncesi tur için iddialı konuştu. Buruk, "İlk maçta beklenen futbolumuzu sergileyemedik. Rövanşta turu geçmek için her şeyi yapacağız" dedi.

Mircea Lucescu için FLAŞ Süper Lig iddiası Mircea Lucescu için FLAŞ Süper Lig iddiası Geçtiğimiz haftalarda adı ciddi bir şekilde Beşiktaş'la anılan Mircea Lucescu Süper Lig devlerinden iş istiyor.

11 yıllık hasret bitiyor! Nihat Özdemir az önce açıkladı 11 yıllık hasret bitiyor! Nihat Özdemir az önce açıkladı TFF Başkanı Nihat Özdemir, İzmir’e yakın zamanda bir milli maç vermek istediklerini ifade etti. Özdemir ayrıca, dünyada yaşanan olayların iş adamlarını çok kötü etkilendiği dile getirerek, "Gece gündüz acaba Wuhan’da ve diğer kentlerde durum nasıl diye düşünüyoruz" dedi.

Beşiktaş'ta Karius'un yerine 4 aday Beşiktaş'ta Karius'un yerine 4 aday Beşiktaş'ın Liverpool'dan iki yıllığına kiraladığı Loris Karius'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle gelecek Alman file bekçisi ile devam etmeyi düşünmeyen siyah beyazlılarda, Teknik Direktör Sergen Yalçın, kaleci transferiyle ilgili raporunu yönetime verdi.

Erol Bulut'tan flaş Fenerbahçe açıklaması Erol Bulut'tan flaş Fenerbahçe açıklaması Fenerbahçe'nin Galatasaray'a Kadıköy'de 20 yıl aradan sonra yenilmesi sonrası sarı lacivertli takımda Teknik Direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılacağı ve yerine Alanyaspor'un hocası Erol Bulut'un geleceği iddia edilmişti. Erol Bulut'tan bir son dakika açıklaması geldi ve genç teknik adam kendisi hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.