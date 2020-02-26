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aksam.com.tr
  • 26 Şubat 2020 Çarşamba 22:06
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  • 26 Şubat 2020 Çarşamba 22:12

Galatasaray Doğa Sigorta derbide Fenerbahçe Beko'yu devirdi

Galatasaray Doğa Sigorta derbide Fenerbahçe Beko'yu devirdi

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ING Basketbol Süper Ligi 20. hafta maçında potada derbinin galibi Galatasaray oldu.

ING Basketbol Süper Ligi 20. hafta maçında potada derbinin galibi Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı takım, futboldan sonra potada da galip gelmeyi başardı.

Galatasaray Doğa Sigorta, ilk yarısını geride kapattığı maçta Fenerbahçe Beko'yu 80-75 mağlup etmeyi başardı.

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ING Basketbol Süper Ligi 20. hafta maçında potada derbinin galibi Galatasaray oldu.

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