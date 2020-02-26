Galatasaray Doğa Sigorta derbide Fenerbahçe Beko'yu devirdi

ING Basketbol Süper Ligi 20. hafta maçında potada derbinin galibi Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı takım, futboldan sonra potada da galip gelmeyi başardı.
Galatasaray Doğa Sigorta, ilk yarısını geride kapattığı maçta Fenerbahçe Beko'yu 80-75 mağlup etmeyi başardı.
ING Basketbol Süper Ligi 20. hafta maçında potada derbinin galibi Galatasaray oldu.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Sporting maçı öncesi tur için iddialı konuştu. Buruk, "İlk maçta beklenen futbolumuzu sergileyemedik. Rövanşta turu geçmek için her şeyi yapacağız" dedi.
Geçtiğimiz haftalarda adı ciddi bir şekilde Beşiktaş'la anılan Mircea Lucescu Süper Lig devlerinden iş istiyor.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, İzmir’e yakın zamanda bir milli maç vermek istediklerini ifade etti. Özdemir ayrıca, dünyada yaşanan olayların iş adamlarını çok kötü etkilendiği dile getirerek, "Gece gündüz acaba Wuhan’da ve diğer kentlerde durum nasıl diye düşünüyoruz" dedi.
Beşiktaş'ın Liverpool'dan iki yıllığına kiraladığı Loris Karius'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle gelecek Alman file bekçisi ile devam etmeyi düşünmeyen siyah beyazlılarda, Teknik Direktör Sergen Yalçın, kaleci transferiyle ilgili raporunu yönetime verdi.
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a Kadıköy'de 20 yıl aradan sonra yenilmesi sonrası sarı lacivertli takımda Teknik Direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılacağı ve yerine Alanyaspor'un hocası Erol Bulut'un geleceği iddia edilmişti. Erol Bulut'tan bir son dakika açıklaması geldi ve genç teknik adam kendisi hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.
CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final eşleşmelerinde İtalyan rakiplerle karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Eczacıbaşı VitrA, İtalya’da Koronavirüs vakası sayısının yüksek olması sebebiyle CEV’e başvurarak maçların ertelenmesini istedi.