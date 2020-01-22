Galatasaray Doğa Sigorta deplasmanda farklı mağlup oldu

Kazan kentinde, şehirle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan maça iyi başlayamayan sarı-kırmızılı ekip, Smith, Palsson ve Theodore'un skorer oyununu durduramayınca ilk çeyreği 24-11 geride kapattı.
İkinci periyoda 11-0'lık seriyle başlayan UNICS Kazan, 13. dakikada 24 sayılık fark yakaladı: 35-11. Galatasaray, Webster ve Poythress'in skorer oyunuyla 19. dakikada farkı 14 sayıya (47-33) çekse de savunmada yaşadığı sorunlar nedeniyle devre arasına 51-33 geride girdi.
Rakibini durdurmakta zorlanan ve 27. dakikada 25 sayı (65-40) geri düşen Galatasaray Doğa Sigorta, farkın daha fazla açılmasına engel olsa da üçüncü çeyreği 69-52'lik skorla geride tamamladı. Son çeyrekte de varlık gösteremeyen Galatasaray Doğa Sigorta, sahadan 25 sayı farkla 95-69 yenik ayrıldı.
Galatasaray, bu sonuçla gruptaki üçüncü maçta 2. yenilgisini yaşadı. UNICS Kazan ise 2. kez galip geldi.
Sarı-kırmızılı ekipte üç oyuncu çift haneli skor üretirken 22 sayıyla oynayan Tai Webster maçın en skoreri oldu. Zach Auguste 14, Alex Poythress ise 13 sayıyla mücadele etti. Altı oyuncusu çift haneli skor bulan Rus ekibinde ise eski Galatasaraylı Errick McCollum 17 sayıyla en fazla isabet sağlayan oyuncu oldu.
Galatasaray Doğa Sigorta grubun 4. haftasında 29 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da UNICS Kazan'ı ağırlayacak
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