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  3. Galatasaray Doğa Sigorta, Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Sigorta'yı mağlup etti

Galatasaray Doğa Sigorta, Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Sigorta'yı mağlup etti

Galatasaray Doğa Sigorta, Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Sigorta'yı mağlup etti

Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasındaki derbide Galatasaray Doğa Sigorta, sahasında Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 74-65 mağlup etti

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi Galatasaray Doğa Sigorta, 37-32 öne tamamladı.

İkinci yarıda konuk siyah-beyazlı ekip, bir ara öne geçse de maçı bırakmayan sarı-kırmızlılar, taraftarının da desteği ile parkeden 74-65 galip ayrıldı.

Böyece Galatasaray Doğa Sigorta, 3. haftada 2. galibiyetini, Beşiktaş Sompo Sigorta ise 2. yenilgisini aldı.

Sezona başkent deplasmanında Türk Telekom karşısında yaşadığı yenilgiyle başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, 2. haftada konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Ligin ilk haftasında Bahçeşehir Koleji'ni yenerek sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta ise 2. haftada ağırladığı Anadolu Efes karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İki takım arasında geçen sezon ligde yapılan iki maçı da Galatasaray Doğa Sigorta kazanmıştı.

İki ekip, son olarak eylül ayında düzenlenen Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği Mehmet Baturalp Turnuvası'nda karşı karşıya gelmiş, sarı-kırmızılılar parkeden 68-67 galip ayrılmıştı.

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