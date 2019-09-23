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  3. Galatasaray Divan Kurulu bugün olağanüstü toplantı gerçekleştirecek

Galatasaray Divan Kurulu bugün olağanüstü toplantı gerçekleştirecek

Galatasaray Divan Kurulu bugün olağanüstü toplantı gerçekleştirecek

Galatasaray, Riva-Florya projesini karara bağlamak için bugün olağanüstü toplanıyor.

Emlak Konut'un fesih sürecini başlattığı Riva ve Florya projeleri için Galatasaray Divan Kurulu bugün olağanüstü toplantı gerçekleştirecek. Düşler Vadisi olarak adlandırılan projede ise fesih açıklamasına karşın inşaat faaliyetleri devam ediyor. Eski Başkan Dursun Özbek, bir önceki divan kurulunda, kulübün Florya'yı boşaltmamasından dolayı bu projede sorun oluşabileceğini ve önlem alınması gerektiğini belirtmişti. 13 Eylül'de Emlak Konut tarafından KAP'a, fesih sürecinin başladığını açıklamıştı.

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