Galatasaray Diagne'yi elden çıkarmak için her teklife açık

Galatasaray, Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'de büyük zarara uğrayacak gibi görünüyor. Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz yılın devre arasında Diagne'yi 13 milyon Euro'ya transfer etmiş ve bu transfer çok konuşulmuştu. Ancak gelinen noktada Senegalli golcü performansı nedeniyle değer kaybetti.
Takvim'de yer alan habere göre, Sarı Kırmızılı yönetim Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Diagne'yi hem corona koşulları hem de kötü performansı nedeniyle 5 milyon Euro'ya elden çıkarmayı düşünüyor. Yönetim Diagne'yi 5 milyon Euro verene bile satmayı planlıyor ancak ortada şu an alıcı da yok. Senegalli yıldızın sürekli mental problem yaşaması da transferinde engel oluşturacak.
Galatasaray, golcüsü Diagne'yi Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'a kiralamış ancak tecrübeli oyuncu teknik direktör ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.
Yeni sezonda kadroda yerli isimlere daha fazla yer vermeyi planlayan Fatih Terim, kariyerini yurt dışında sürdüren 2 Milli yıldızı gözüne kestirdi. Deneyimli teknik adam, ön libero Okay Yokuşlu ile sağ bek Mert Müldür'ün alınmasını istedi. Galatasaray, oyuncuları bonservisleriyle almayı hedefliyor.
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sırp yıldız Adem Ljajic ile yollarını ayırma planları yapan Beşiktaş, River Plate'in yıldız ismi Jorge Carrascal'ın peşine düştü.
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