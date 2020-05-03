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aksam.com.tr
  • 03 Mayıs 2020 Pazar 13:42
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  • 03 Mayıs 2020 Pazar 13:42

Galatasaray Diagne'yi elden çıkarmak için her teklife açık

Galatasaray Diagne'yi elden çıkarmak için her teklife açık

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Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'de son dakika gelişmesi. Sarı Kırmızılı ekip, futbolundan çok özel hayatıyla gündeme gelen Diagne'yi 5 milyon Euro'ya elden çıkarmaya razı.

Galatasaray, Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'de büyük zarara uğrayacak gibi görünüyor. Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz yılın devre arasında Diagne'yi 13 milyon Euro'ya transfer etmiş ve bu transfer çok konuşulmuştu. Ancak gelinen noktada Senegalli golcü performansı nedeniyle değer kaybetti.

Takvim'de yer alan habere göre, Sarı Kırmızılı yönetim Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Diagne'yi hem corona koşulları hem de kötü performansı nedeniyle 5 milyon Euro'ya elden çıkarmayı düşünüyor. Yönetim Diagne'yi 5 milyon Euro verene bile satmayı planlıyor ancak ortada şu an alıcı da yok. Senegalli yıldızın sürekli mental problem yaşaması da transferinde engel oluşturacak.

Galatasaray, golcüsü Diagne'yi Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'a kiralamış ancak tecrübeli oyuncu teknik direktör ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

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