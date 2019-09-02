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Galatasaray, Diagne'nin maliyetini açıkladı

Galatasaray, Diagne'nin maliyetini açıkladı

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin 3 milyon 350 bin euro karşılığında Club Brugge'e kiralandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin 3 milyon 350 bin euro karşılığında Club Brugge'e kiralandığını KAP'a bildirdi. Galatasaray, Mbaye Diagne'nin yıllık ücretinin 2 milyon 115 bin euroluk kısmını ödeyecek. Club Brugge, Senegalli golcüyü satın almak isterse 13 milyon euroluk opsiyon ödeyecek.

İşte o açıklama:

"Profesyonel Futbolcumuz Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Club Brugge NV Kulübü Şirketimize net 3.350.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir. Oyuncunun 2019-2020 sezonu için kalan net 2.115.000 Euro sabit transfer ücreti Şirketimiz tarafından ödenecektir. Buna ek olarak Club Brugge NV Kulübü 30 Haziran 2020 tarihine kadar oyuncuyu net 13.000.000 Euro bedel ile satın alma opsiyonuna sahiptir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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