Galatasaray, Diagne ve Belhanda'dan 20 milyon Euro'nun üzerinde gelir elde etmeyi planlıyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, yönetim bir yandan da yıldız futbolcularına gelecek teklifleri bekliyor.

Sarı kırmızılılar Mbaye Diagne ve Younes Belhanda için toplamda 20 milyon euro’nun üzerinde bonservis bedeli elde etmeyi amaçlıyor.

Diagne için ciddi yatırım yapan Galatasaray, Senegalli golcünün bonservisine 13 milyon Euro ödemişti.

Yönetim Diagne transferi gerçekleşirse, biri yıldız olmak üzere forvete iki takviye yapacak.

İstenilen teklif gelmediği takdirde Diagne ile yola devam edilecek ve bir golcü takviyesi daha yapılacak.

Younes Belhanda için de 10 milyon euro’luk teklif bekleniyor.

Faslı futbolcunun satılması durumunda yerine yıldız bir 10 numara transferi yapılacak.

(TRT Spor)