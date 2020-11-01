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  • Galatasaray devre arasında Seri, Onyekuru, Kenan Karaman ve Yunus Mallı'yı kadrosuna katacak
  • 01 Kasım 2020 Pazar 10:03
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Galatasaray devre arasında Seri, Onyekuru, Kenan Karaman ve Yunus Mallı'yı kadrosuna katacak

Galatasaray devre arasında Seri, Onyekuru, Kenan Karaman ve Yunus Mallı'yı kadrosuna katacak

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Yaz ayı transfer döneminde taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, devre arasında gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar; Henry Onyekuru, Jean Michael Seri, Kenan Karaman ve Yunus Mallı'ya parçalıyı giydirmek için girişimlere başladı bile.

Sarı-Kırmızılıların ara transfer gündeminde iki yerli, iki de yabancı isim öne çıkıyor. Yönetim, teknik direktör Fatih Terim’in isteğiyle Yunus Mallı ve Kenan Karaman için girişimlerde bulunuyor. İki oyuncunun da sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Aslan’ın en önemli avantajı. Aslan’da hedef, iki gurbetçi yıldızı da devre arasında uygun bir bonservis bedeliyle transfer etmek. Aksi halde hem Kenan hem de Yunus’la anlaşan Galatasaray Yönetimi, iki futbolcuyu da sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlayacak.

ASLAN OLMAK İÇİN BEKLEMEDELER

Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg’la 5. sezonunu geçiren 28 yaşındaki 10 numara Yunus Mallı, bu dönemde sadece 1 kez formasını giydiği Yeşil-Beyazlılarla kesin olarak yollarını ayırmayı planlıyor. Galatasaray formasıyla yeni bir maceraya başlamaya hazır olan Yunus’un, ara transferde Cim Bom’a katılmak için ayrılığı konusunda kulübünden kolaylık isteyeceği belirtildi.

Almanya Bundesliga 2 temsilcisi Fortuna Düsseldorf’ta görev yapan Kenan Karaman da Sarı-Kırmızılılar için geri sayımda. İkinci ligde görev yapmak yerine Galatasaray formasıyla şampiyonluk yarışında yer almayı hedefleyen 26 yaşındaki forvet oyuncusu da Aslan olmak için beklemede.

SERI VE ONYEKURU İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’da forma giyen Jean Michael Seri ve Fransa Lig 1 temsilcisi Monaco’nun yıldızı Henry Onyekuru’nun yeniden kiralanması için de görüşmeler başladı. İki oyuncu da kendi takımında kadro dışı... Bu transfer operasyonunda da oyuncuların Galatasaray’da yeniden oynama istekleri ağır basıyor. Hem Seri hem de Onyekuru’nun devre arasında gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken Sarı-Kırmızılılar’ın ilgisi, Fransız ve İngiliz medyasının dikkatini çekiyor. Galatasaray iki oyuncunun transferinde de en ciddi aday olarak gösteriliyor.

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