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aksam.com.tr
  • 15 Ekim 2020 Perşembe 12:57
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Galatasaray devre arasında Radamel Falcao'yu Inter Miami'ye gönderebilir

Galatasaray devre arasında Radamel Falcao'yu Inter Miami'ye gönderebilir

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Hürriyet

Yeni sezona müthiş giren ancak sonraki haftalarda yine hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao'nun devre arasına kadar göstereceği performans, Galatasaray'daki geleceğini belirleyecek. Kolombiyalı golcünün olumsuz bir durumda, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'ye transferi bir hayli yüksek ihtimal.

Radamel Falcao, Galatasaray forması ile çıkışa geçemez ise kariyerini ABD’de sürdürecek. Sezon başında Inter Miami kulübünden aldığı teklifi hem pandemi hem de eşinin doğum yapacak olması nedeniyle gündemine almayan Radamel Falcao için ABD defteri kapanmadı! Eşi Lorelei Taron’un hamileliği nedeniyle seyahat engelinin bulunması ve İstanbul’da doğum yapacağı için Amerika seçeneğini temmuz ayında değerlendirmeye almayan Kolombiyalı golcü için ocak ayında ayrılık ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu ortaya çıktı.

YÜKSEK MALİYETİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Bu sezona 3 gol, 1 asistlik performans ile giren Falcao son haftalardaki futbolu ile yine eleştirilerin hedefi oldu. Yıldız golcünün grafiğini yükseltememesi, gollerini atamaması halinde ocak ayında Inter Miami’ye transferini gündemine alacağı belirtildi. David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami’nin halen Falcao’yu kadrosuna katmak istediği, Kolombiyalı yıldızın ise Galatasaray’daki gidişata göre karar vermeyi planladığı ifade edildi. Sarı kırmızılıların da sezon başında olduğu gibi yüksek maliyetinden çıkmak için ayrılığa onay vermesi bekleniyor.

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